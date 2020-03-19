Онкобольная Доэрти обратилась к людям, которые не соблюдают карантин

Знаменитая американская актриса, звезда сериала "Зачарованные" Шеннен Доэрти обратилась к тем людям, которые не соблюдают социальную дистанцию. Шеннен призвала не игнорировать правила карантина и защищать себя и родных.

Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, уже унесла жизни более 9 тысяч человек по всему миру. Ежедневно мы узнаем о сотнях новых случаев инфицирования в разных уголках планеты. Правительства стран просят своих граждан оставаться дома и не выходить на улицу без крайней необходимости. Доэрти, которая сейчас борется с раком, на своей странице в инстаграме распространила публикацию, в которой обратилась к подписчикам, которые не соблюдают карантин.

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В связи со вспышкой коронавируса в мире, каждому из нас следует позаботиться о собственной безопасности и защите родных людей. Прежде всего, нельзя игнорировать правила, которые могут спасти наше здоровье и жизнь.

Я понимаю, некоторые люди считают, что ограничения не должны их касаться. Что они молодые, здоровые и переживут это. Некоторые считают, что фондовый рынок и экономика ценнее, чем человеческая жизнь. Есть люди, которые до сих пор не практикуют социальное дистанцирование. У вас есть дедушка, которого вы любите? У вас есть член семьи с нарушенной иммунной системой? У вас есть друг с раком? Неужели так сложно соблюдать социальную дистанцию?

– отметила Шеннен.

По состоянию на 19 марта в мире зафиксировали более 230 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, из которых более 9 тысяч смертей. Удалось выздороветь более 82 тысячам человек. В Италии число умерших из-за коронавируса выросло до 3 405. Этот показатель выше, чем количество жертв Covid-19 в Китае, откуда началось распространение вируса. Людей призывают оставаться дома, а при первых симптомах болезни обращаться к семейному врачу.



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