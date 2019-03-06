Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Шеннен Доэрти чувственно отреагировала на смерть Люка

Голливудская актриса Шэннен Доэрти, известная по роли Бренды Уолш в популярном сериале "Беверли-Хиллз, 90210", опубликовала эмоциональное сообщение. Звезда не комментировала состояния своего здоровья, а поделилась горем от новости о смерти ее коллеги Люка Перри.

Актриса, которая несколько лет лечилась от рака, откровенно призналась, что в отчаянии от известия о смерти ее коллеги Люка Перри. Сама Шеннен Доэрти много времени проводила с погибшей звездой "Беверли-Хиллз, 90210", ведь в сериале сыграла возлюбленную харизматичного Люка. Поэтому сейчас она едва сдерживает слезы.

Читайте также: Умер Люк Перри: биография и лучшие фильмы актера

"Утром я получила звонок, который опустошил меня. Я борюсь с этой потерей, ведь мне сложно упорядочить свои мысли. Мое сердце вместе с его семьей и друзьями... Осмысление этого сейчас невозможно", – написала Шеннен Доэрти, добавив архивные фото с Люком Перри.

Вслед за Шеннен Доэрти щемящее сообщение опубликовала и 18-летняя дочь актера. Софи Перри решила поблагодарить всех родственников, коллег ее звездного отца и поклонников, которые очень поддерживают девушку и ее близких.

"За прошедшую неделю произошло очень много событий. Все происходит так быстро. Я вернулась из Малави, чтобы побыть с моей семьей и за последние 24 часа получила так много любви и поддержки. Не могу индивидуально ответить на сотни искренних сообщений, но вижу их, и ценю всех за такую поддержку. Я не уверена, что стоит сказать или сделать в этой ситуации. Это то, чему не учили, как реагировать, особенно, когда это происходит на глазах публики", – отметила Софи Перри.

Люка Перри госпитализировали с инсультом 27 февраля. По стечению обстоятельств, именно в том госпитале ранее он снимался в сценах для сериала "Ривердэйл" (2017-2019). Инсульт у актера случился в тот день, когда телекомпания Fox объявила, что займется перезапуском сериала "Беверли-Хиллз, 90210". Утром 4 марта представители звезды подтвердили информацию о его смерти. Дети Люка Перри, его невеста Венди Мэдисон Бауэр, экс-жена Минни Шарп, мать и ближайшие родственники были с ним в момент смерти.