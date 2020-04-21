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Онлайн-концерт Евровидения-2020: где и когда смотреть

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Евровидение-2020 / Instagram / @eurovision.ua

Организаторы Евровидения-2020 отменили конкурс из-за пандемии коронавируса, но вместо этого решили устроить альтернативное шоу. Онлайн-концерт состоится 16 мая в 22:00 по киевскому времени. Посмотреть его можно на телеканале "UA: Перший".

Пандемия коронавируса заставила многих отказаться от своих планов и остаться дома. Также пришлось отменить культурные мероприятия, в число которых входит и Евровидение-2020. Однако для поклонников придумали альтернативное шоу, с помощью которого возможно увидеть выступления конкурсантов, не выходя из дома.

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Онлайн-концерт Europe Shine A Light состоится 16 мая. Выступят претенденты от стран, которые должны были соревноваться за победу в конкурсах и продлится это действо 2 часа.

Транслировать шоу будут телеканалы 41 страны-участницы. Также мероприятие покажут в Черногории, Бельгии, Боснии и Герцеговине, Казахстане и Косово. Прямой эфир можно будет посмотреть на ютуб-канале Евровидения.

В Украине альтернативное шоу покажут на "UA: Перший".

Таким образом организаторы пытаются поддержать поклонников в сложное время и развлечь их. Обещают, что во время концерта будет много приятных сюрпризов.

Автор: Кристина Кобак
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Евровидение Евровидение 2020
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