"Оно 2": жуткий клоун Пеннивайз возвращается

Друзья из Клуба Неудачников надеялись, что злой клоун не вернется через 27 лет. А мы, зрители, надеялись, что культовую историю Стивена Кинга не испортят плохой экранизацией. Это такое же заблуждение, как красные шарики Пеннивайза.

Первая экранизация "Оно" стала коммерчески самым успешным фильмом ужасов в истории жанра. Кино заработало около 700 миллионов долларов при относительно небольшом бюджете. Оно понравилось и зрителям, и критикам, поэтому все с нетерпением ждали продолжения. Оптимизма добавил тот факт, что в режиссерское кресло снова сел Андрес Мускетти. Он не испортил роман Кинга, но на этот раз сделал экранизацию хуже ожиданий фанатов.

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"Оно" 2: официальный кадр из фильма

Андрес Мускетти — протеже Гильермо дель Торо, один из создателей фильма "Мать", и режиссер первого "Оно". Студия Warner Brothers дала Мускетти карт-бланш и оказалось, что кредит доверия к режиссеру не всегда идет на пользу фильму.

Смена сценариста также выглядит плохой идеей. Вместо Кэри Фукунаги над вторым фильмом про "Оно" работал Гэри Доберман, известный по работе над "Анабель". Не без его участия команда садится на два стула, сделав сиквел одновременно и страшным, и смешным. Зритель же не ждет от "кинговщины" стиля вроде Marvel Universe, даже если большинство шуток меткие.



"Оно 2: официальный кадр из фильма

"Оно 2" старается держать фокус на психологических проблемах персонажей, вине и стыде, которые те помнят с подростковых лет. После первой встречи с чудовищной силой Клуб Неудачников распался и каждый герой по-своему реализовался в жизни. Хотя кажется, что все они жили спокойной жизнью почти 30 лет, демоны прошлого всегда были рядом. Героев не покидали травмы детства, нанесенные родителями, родственниками или окружением. Кино затрагивает проблемы домашнего насилия, равнодушия или гиперопеки, депрессии и гомофобии. К сожалению, получается недостаточно хорошо.

Если персонажи Кинга – это успешные, но травмированные прошлым люди, то в экранизации они становятся просто скучными взрослыми с печальной историей. "Оно 2" не удается показать подробности успеха и отдельной от Клуба Неудачников жизни каждого из героев. 27 лет жизни героев между появлениями Пеннивайза изображены грубыми мазками и не отражают всей полноты того, насколько детство влияло на решения героев в дальнейшей жизни. Ситуацию пробуют решить флешбеками, новыми подробностями и воспоминаниями из прошлого, но эмоционально персонажи остаются более далекими для зрителя, чем их детские версии.



"Оно 2: официальный кадр из фильма

Мускетти привлек к съемкам Джессику Честейн, Джеймса МакЭвоя и других именитых актеров, которые должны были бы вознести кино до невиданных первой частью высот. По сути же, взрослые персонажи проигрывают талантливым соплякам, которых сыграл молодняк. Проблема не в актерах, а в слабых персонажах и затянутом хронометраже.

Больше всего "Оно 2" критикуют не за суть (фильм довольно четко воспроизводит книгу), а за утомительную 169-минутную продолжительность и попытку разжевать фильм для тех, кто не видел первую часть. Рассказ ходит по кругу, словно возвращаясь "на бис", услышав эхо аплодисментов зрителя. Впрочем, кино стоит внимания и заслуживает места среди топовых хоррор-экранизаций. Красный шарик не способен подняться в небо, но и не сдулся — завис посередине.

"Оно 2": официальный трейлер фильма

Рейтинг ленты на IMDb – 7,2. Возрастные ограничения – 18+.

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Все фото: IMDb