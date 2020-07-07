После родов певица решилась на семейную съемку и впервые показала новорожденного сына Сашу. Теперь ONUKA сняла милое видео с первенцем и показала, как развлекает его своей музыкой. Звезда призналась, что после его появления на свет уже успела написать песню, к созданию которой присоединился и малыш.

Родителями фронтвумен группы ONUKA Ната Жижченко и музыкальный продюсер Евгений Филатов стали в мае. После возвращения из роддома они устроили трогательную съемку с сыном Сашей и долго не показывали, как изменился их малыш. Однако в Инстаграме звездная мама опубликовала нежное видео, на котором показала не только развлечения с ребенком, но и анонсировала выход нового хита.

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Ролик, который покорил сеть, ONUKA сняла в уютной гостиной своего современного дома. Она сидела на диване, виртуозно играла на свирели и ногой качала люльку с сыном в такт музыке. В черном платье свободного кроя и без макияжа певица внимательно наблюдала за малышом, который, похоже, в восторге от таланта мамы.

ONUKA также анонсировала, что готовит для поклонников релиз новой песни. Сейчас она работает над финальными партиями и призналась, что композиция точно отражает ее внутреннее состояние. Кроме того, над ней работала вся звездная семья и даже новорожденный сын. Судя по всему, именно он стал вдохновением для музыкальных премьер матери.

"Среди последних релизов давно не было песни, которая так точно отражала мое внутреннее состояние и звучала в унисон с тем, что переполняет меня изнутри. Этот трек – откровенная и честная исповедь; интимная история, которую мы создавали всей семьей – немалый вклад сделал и Саша", – рассказала певица ONUKA.

Напомним, что Ната Жижченко в составе группы ONUKA работала до последних сроков беременности и скрывала свое состояние даже от коллег по сцене во время гастрольного тура. Публике свою беременность она рассекретила только в день появления малыша. Заметим, что артистка готова вернуться к карьере уже вскоре и в декретный отпуск идти не планирует.