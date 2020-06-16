Солистка группы ONUKA Ната Жижченко и солист группы The Maneken Евгений Филатов 14 мая стали родителями. У звездной четы родился первенец Александр. Всю свою беременность ONUKA тщательно скрывала от чужих глаз, радостной новостью со всеми поделилась только после рождения сына.

В своем первом интервью в роли мамы Ната Жижченко рассказала о том, как впервые узнала, что станет мамой и почему решила скрыть свою беременность от публики, информирует Viva.

Читайте также ONUKA стала мамой: милое фото

"Мне не хотелось делать из этого событие и мусолить каждую мелочь беременности в инфополе. Сначала не делились даже с участниками группы, мне хотелось отрабатывать на сто процентов, чтобы не было ко мне каких-то поблажек. В прошлом году у нас был тур по Китаю, США, где никто даже не подозревал о беременности. План был таков: если работаем, то работаем все в полную силу, как всегда. Никто кроме Жени не знал о том, что у нас происходит", – отметила Жижченко.

Ната Жижченко и Евгений Филатов с сыном / Instagram / @happydarina

Музыкант добавила, что ей все равно пришлось бы делать паузу в гастрольном графике, чтобы поработать над новым материалом ONUKA. Поэтому даже, если бы не беременность, все равно бы пришлось сделать перерыв, ведь работа нон-стоп изрядно утомляет.

Последние месяцы беременности Наты Жижченко совпали с введением карантина в Украине, поэтому постоянное пребывание дома не дало поклонникам узнать о ее особом положении. Момент, когда она впервые узнала о беременности помнит очень хорошо.

Сначала отобрало дар речи, а потом уже пришло понимание, что всему свое время. Несмотря на мои планы на жизнь, у жизни на меня есть свои взгляды,

– вспомнила исполнительница.

Евгений Филатов отметил, что это был один из самых ярких моментов не только в их совместной истории с Натальей, но и всей жизни. Мужчина добавил, что новость о беременности была долгожданной.

Евгений Филатов с сыном / Instagram / @happydarina

Солистка группы ONUKA рассказала, что сына Александром назвали в честь ее дедушки.

"Остановились на имени Александр – в честь моего деда, я продолжаю его линию. К тому же у меня папа и старший брат – Александры. В нашем роду люди очень консервативно относятся к выбору имен. Возможно, это своеобразный стержень, который держит связь поколений", – отметила исполнительница.

Ната также добавила, что в декрет уходить не планирует, ведь впереди поклонников группы ONUKA ждет много новостей.

Ната Жижченко с сыном / Instagram / @happydarina