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ONUKA представила лайвзапись альбома "Mozaїка" с оркестром НАОНИ: слушайте онлайн

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ONUKA "Mozaїка" / Elle

Украинская группа электронной музыки, которая исповедует народные мотивы в творчестве, обнародовала запись с гастрольного тура. Выступления будут посвящены выходу второго студийного альбома "Mozaїка". Фронтвумен группы Ната Жижченко призналась, что в сопровождении Национального оркестра их музыка заиграла по-новому.

Сегодня, 25 декабря, состоялся релиз лайвзаписи полноформатного альбома "Mozaїка". Так ONUKA решила подытожить насыщенный гастролями год, который музыканты провели в сотрудничестве с Национальным академическим оркестром народных инструментов Украины (НАОНИ). Лидер группы призналась, что благодаря оркестру песни не потеряли свои месседжи, а лишь усовершенствовали звучание.

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На официальной странице "ONUKA" в инстаграме появилась видеоработа в образах украинского дизайнера Леси Патоки, которые объединили в себе Украину современную и древних времен.

Благодаря народным инструментам новый сингл "ZENIT" будто полностью расцвел, а вот "XASHI" приобрел авангардное звучание. Для меня эта запись своего рода музыкальный итог года, который был насыщен гастролями. В нем есть две составляющие, которые для меня самые важные: сцена и наш слушатель,
– прокомментировала премьеру певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ONUKA (@onukaofficial)

Также Ната Жижченко рассказала изданию Elle, что в следующем году поклонникам стоит ждать новый релиз, состав инструментов и даже музыкантов. Исполнительница отметила, что коллектив всегда стремится удивлять даже самих себя. 

Ната Жижченко в съемке для издания Elle

ONUKA – Mozaика: слушайте альбом онлайн

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle ONUKA Музыка
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