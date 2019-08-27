ONUKA представляет украинскую музыку в Китае: известны даты выступлений

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ONUKA выступит в Китае: даты концертов
ONUKA выступит в Китае: даты концертов / Пресс-служба

Впервые в истории популярной группы ONUKA артисты отправляются с гастролями в Китай. В сети солистка коллектива Ната Жижченко назвала даты выступлений.

Согласно сообщению, ONUKA сыграет два сольных концерта – 29 августа в Гуанчжоу и 1 сентября в Тяньцзинь. Также группа примет участие в Международном фестивале молодежного искусства, где представляет украинскую музыку. Событие является знаковым для Китая, ведь мероприятие объединит десятки групп из разных уголков мира.

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Сама Ната Жижченко призналась, что до последнего не знала, завершатся ли переговоры успехом. Поэтому только после окончательного утверждения объявила о первых выступлениях в Китае. Для этого звезда выбрала оригинальную форму: перед камерой она голосом Google рассказала о поездке в Поднебесную. Артистка сыграла роль преподавателя географии, показав на глобусе города своих гастролей.

Мы до последнего не знали, удастся ли организовать эти концерты, поэтому держали гастроли в тайне. Даже во время съемок анонса мы не имели документального подтверждения. Для меня большая радость, расширив гастрольную географию ONUKA, представить украинскую музыку впервые аудитории КНР,
– призналась солистка группы ONUKA.

Известно, что тур коллектива организован при поддержке Посольства Украины в Китае. До этого ONUKA презентовали свой альбом MOZAИКА в странах Европы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ONUKA (@onukaofficial)

 

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Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка ONUKA
Источник: LifeStyle 24
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