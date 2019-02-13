ONUKA сыграла мелодии на глиняных свистульках, которым более 300 лет: видео

Лидер группы ONUKA Ната Жижченко записала музыкальное сопровождение к выставке "Традиционные гаджеты" в Музее истории города Киева.

Впервые в музее истории Киева решили показать полную коллекцию керамической игрушки. На выставке представлены экспонаты времен основания Киева: глиняные коньки и птицы, которых еще называют "свистульками".

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Более 300 лет эти игрушки для детей не издавали ни звука и хранились в музейных фондах – никто и подумать не мог, что эти старинные экспонаты могут стать полноценными инструментами.



ONUKA сыграла мелодии на глиняных свистульках

"Считалось, что глиняные свистульки могли отпугивать злых духов. Конечно, это мифология", – рассказал куратор выставки "Традиционные гаджеты" Александр Пашковский.

Работники киевского музея сами предложили молодой украинской звезде из группы ONUKA сыграть на артефактах.

Думала, свист какой-то будет или сиплый звук. И я была удивлена, что там полный порядок и можно даже сыграть мелодии полноценные. Музыка – это нечто вечное, что может объединить поколения,

– прокомментировала фронтвумен группы.

И добавила, что нельзя было брать свистульки домой или даже потренироваться в игре на них, ведь эти экспонаты – очень ценные.

Мелодии, которые записала Ната Жижченко, стали музыкальным оформлением выставки, а одна из них будет полноценной песней группы ONUKA.

Смотрите видео: ONUKA записала уникальные мелодии на музейных экспонатах