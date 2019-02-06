ONUKA сыграла на древней игрушке Х века для выставки в музее истории города Киева

В музее истории города Киева проходит интересная выставка под названием "Традиционные гаджеты". Она посвящена киевской керамической игрушке родом из Х века – свистульке. Дополнением выставки стали невероятные мелодии, которые лидер группы ONUKA сыграла на древнем инструменте.

Новая экспозиция носит название "Традиционные гаджеты", она посвящена древней украинской игрушке, которая берет свое начало в Х веке. На выставке, которая будет проходить с 12 февраля по 14 марта, будет представлена одна из крупнейших коллекций керамических игрушек, которые былы найдены на территории Киева во время археологических раскопок.

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Часть коллекции состоит именно из свистулек, которые очень распространены в Украине. Когда-то украинцы считали, что лепные игрушки в форме лошадок или птичек отгоняют от детей злых духов и нечистые силы, ведь свистульки издают необычные для музыкального инструмента звуки, а именно свист и шум. Особенностью выставки "Традиционные гаджеты" станут уникальные мелодии, которые на древней игрушке сыграет лидер группы ONUKA Ната Жижченко.

Ната Жижченко сыграла мелодию на древней свистульке / Пресс-служба

Куратор выставки Александр Пашковский рассказал, что идея показать украинцам древние свистульки сразу пришла ему в голову. А когда он думал над музыкальным оформлением, то вспомнил о Нате Жижченко и ее любви к народным инструментам.

Оказалось, что в руках ONUKA музейные экспонаты звучат как настоящие музыкальные инструменты. Ната добавила им уникальности, потому что на большинстве свистулек из нашей коллекции никто не играл почти 300 лет. Никто даже не мог и подумать, что на них можно заиграть такие замечательные мелодии,

– признался куратор выставки Александр Пашковский.

Кандидат исторических наук Алина Сушко, которая вместе с Александром Пашковским работала над оформлением выставки, призналась, что сначала идея показалась ей несколько фантастической, но лидер группы ONUKA была открыта к сотрудничеству, поэтому результат порадует ценителей искусства.

Благодаря высокому профессионализму Наты Жижченко идея была воплощена в жизнь, ошеломив качеством. Как результат, была получена не только необычайно красивая мелодия, но и характеристика каждой свистульки как музыкального инструмента,

– прокомментировала Алина Сушко.

А лидер группы ONUKA добавила, что она всегда поддерживает идеи, которые могут осовременить старину и привлечь внимание молодежи. Солистка призналась, что была изрядно удивлена звуком свистулек и их чистым звучанием.

Они не только не фальшивят, а и даже имеют до 5 нот в диапазоне! Каждая свистулька почти сразу нашла свою мелодию и ритм, я даже не ожидала, что это будет так просто и так вдохновенно. Во время записи было ощущение, что в моих руках — история,

– добавила Ната Жижченко.

Ната Жижченко сыграла мелодию на древней свистульке / Пресс-служба

Также исполнительница поделилась мыслями, которые возникли у нее во время игры на керамической игрушке. "Века назад на этих инструментах играли дети, кто-то их изготовил, довольно много времени они пролежали в земле. Много лет назад для кого-то этот предмет был, наверное, обыденный, а вот в момент технического развития соцсетей держать в руках что-то действительно настоящее – редкость", – продолжила солистка группы ONUKA.

В завершение Ната Жижченко добавила, что будет счастлива, ее музыка побудит кого-то посетить выставку и увидеть реальную древнюю украинскую историю.

Выставка "Традиционные гаджеты", на которой можно послушать мелодии лидера группы ONUKA, будет проходить в музее истории города Киева с 12 февраля по 14 марта.