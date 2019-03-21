Опасная Николь Кидман в фильме "Время возмездия": сюжет и трейлер криминальной драмы

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Николь Кидман в фильме "Время возмездия" (Destroyer)
Николь Кидман в фильме "Время возмездия" (Destroyer) / IMDb

Голливудская актриса Николь Кидман сыграла главную роль в фильме "Время возмездия" (Destroyer). Звезда романтических кинолент неожиданно перевоплотилась в опасную и хитрую работницу под прикрытием. LifeStyle 24 подготовили для вас детальный сюжет и трейлер фильма "Время возмездия".

Украинская премьера криминальной драмы с Николь Кидман "Время возмездия" (Destroyer) состоялась в Украине в четверг, 21 марта. Неожиданное перевоплощение для главной героини фильма повернулось положительной стороной – ее номинировали на премию Золотой глобус.

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Другие роли в ленте также сыграли Татьяна Маслани, Себастиан Стэн и Тоби Кеббелл. В режиссерское кресло села американка Карин Кусама, которая работала над сериалом "Миллиарды" и "Пожарные Чикаго".

По сюжету фильма, молодой амбициозный детектив полиции Эрин Белл (Николь Кидман) работает под прикрытием. За определенное время она должна войти в доверие основателей и проникнуть в одну из криминальных группировок. Однако во время выполнения спецоперации Эрин влюбляется в своего напарника, который во время выполнения миссии погибает, а преступникам, которые его убили, удалось избежать наказания. Через 15 лет после трагедии Эрин предстает уже не той нежной и молодой девочкой, потому что после смерти любимого она до сих пор остается одинокой, воспитывая дочь-подростка. Ее преследует лишь одна мысль – месть. И судьба представляет ей такой шанс. У нее появилась возможность отомстить своему прошлому за разрушенную молодость и потерянную любовь.

Смотреть трейлер к фильму "Время возмездия" (Destroyer): видео

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кино Голливуд Николь Кидман
Источник: LifeStyle 24
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