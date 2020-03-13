Опасность коронавируса: закрыли Лувр в Париже

Коронавирус в очередной раз поражает культурную сферу. Стало известно, что всемирно известный французский музей Лувр закрыли из-за коронавируса на неопределенный срок.

1 марта уже сообщалось о том, что Лувр закрывают для посетителей. Однако уже 4 марта его снова открыли. Теперь на официальной странице музея в твиттере сообщили об очередном закрытии.

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Серьезные меры безопасности принимают во всем мире. Франция входит в число тех стран, где инфицированных людей больше всего, поэтому правительство страны пытается сделать все для того, чтобы остановить распространение кооронавируса. Утром сообщалось, что закрывают парк развлечений Диснейленд, а теперь желающие не смогут попасть в Лувр. Сколько времени двери популярного музея мира будут закрыты – неизвестно.

В соблюдение предписаний власти Лувр и музей Делакруа закроются в пятницу 13 марта в 18:00. Это будет продолжаться до нового распоряжения. Все те, кто купил билеты, может получить компенсацию за них,

– говорится в сообщении.

Отметим, во Франции зафиксировали 2 876 случаев заражения коронавирусом и 61 смерть от инфекции. С 16 марта в стране объявили карантин. Подобные меры безопасности вводятся во многих странах мира, где обнаружили коронавирус. Предлагаем ознакомиться с простыми правилами, которые помогут вам уберечься от болезни и поддерживать иммунитет.



Правила, которые помогут не заразиться коронавирусом / Инфографика 24 канала