Опасный Киану Ривз: актер приступил к тренировкам перед съемками "Матрицы" и "Джона Уика"

Голливудский актер Киану Ривз не знает отдыха. По состоянию на декабрь 2019 года актер снимается, как минимум, в трех проектах – "Билл и Тед 3", "Матрица 4" и "Джон Уик 4". И, если для первой ленты ему не понадобится дополнительных умений, кроме таланта, то к двум последующим он готовится за полтора года.

О том, что 55-летний актер начал усиленную подготовку к съемкам сразу к двум фильмам сообщила компания Taran Tactical Innovations на своей странице в инстаграме. Именно эта организация специализируется на огнестрельном оружии, которое понадобится голливудской звезде в двух новых частях "Матрицы" и "Джона Уика".

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Интересное совпадение, что четвертые части этих фильмов выйдут в один день одного года, то есть премьера "Матрицы 4" и "Джона Уика 4" запланирована на 21 мая 2021 года. В обоих фильмах Киану Ривз играет главную роль.

Кажется, актер хочет показать отличные навыки пользования оружием, которое ему понадобится в обоих из этих фильмов, поэтому и начал подготовку за полтора года до премьеры. Добавим, что ранее Киану Ривз уже работал с этой компанией и тогда ее представитель заявил, что актер еще тот заядлый труженик. По его словам, Ривз пытался стать еще лучше и выходить на высшие уровни.