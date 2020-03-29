24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Оперного певца Пласидо Доминго госпитализировали с коронавирусом, – СМИ

- Читати новину українською
Пласідо Домінго опинився в лікарні через коронавірус / www.azcentral.com

Испанский оперный певец Пласидо Доминго оказался в больнице. В середине марта у 79-летнего вокалиста диагностировали коронавирус и на днях его состояние здоровья ухудшилось. Менеджеры Пласидо Доминго сообщили, что медикам удалось стабилизировать его состояние.

Як інформує таблоїд Mirror, Пласідо Домінго наразі перебуває у мексиканському шпиталі Акапулько. Саме у цьому місті знаменитий оперний співак має нерухомість та проводить чимало вільного часу. 

Читайте також: Ольга Куриленко відповіла на найпопулярніші питання про коронавірус

За словами представників вокаліста, наразі життю Пласідо Домінго нічого не загрожує. Найкритичнішу частину хвороби з сильною лихоманкою артист вже подолав, однак медики вирішили все ж госпіталізувати його через ризик розвитку пневмонії.

Інсайдери припускають, що невдовзі Пласідо Домінго покине шпиталь і продовжить лікування вдома. Однак менеджери оперного співака наголошують: з клініки його випишуть тільки тоді, коли медики дозволять це зробити.

Він буде залишатися в лікарні, допоки лікарі вважатимуть це необхідним,
– зазначив представник оперного співака. 

Про інфікування COVID-19 Пласідо Домінго оголосив 22 березня. У мережі він зізнався, що мав симптоми коронавірусу – лихоманку та кашель. Оперний співак здав тест в лікарні, який виявився позитивним. Відтак Пласідо Домінго та його сім'я вирішили самоізолюватись та не поширювати недугу. 

Важливо. Станом на 29 березня на коронавірус захворіли понад 663,8 тисячі людей. Недуга стрімко поширюється у світі. До прикладу, 28 березня було відомо про 593,3 тисячі випадків захворювання. Окрім цього, зафіксовано 30 822 смертельних випадків. Та є і хороші показники: після COVID-19 одужали 139 451 людина. Медики рекомендують при перших симптомах звертатись до сімейних лікарів. Краще це робити у телефонному режимі, щоб не наражати інших на небезпеку. 

симптоми коронавірусу як відрізнити коронавірс ознаки хвороби
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Юлия Михайлова
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Звездные болезни LifeStyle
Комментарии

Читайте также

сегодня , 15:29 Коронавирус в Испании: зарегистрировано большее количество смертей, чем в Китае
Здорове життя 43840
сегодня , 22:52 Голос страны 10 сезон: участники всех команд шоу
Новини шоу-бізнесу 21676
сегодня , 15:55 Почему переводят часы на летнее и зимнее время в Украине
Традиції 9797
сегодня , 11:48 Ким и Кортни Кардашян подрались в реалити-шоу из-за сестры Кайли: видео
Новини шоу-бізнесу 3255
сегодня , 12:49 Умер больной коронавирусом Олег Мищенко – экс-заместитель главы Киевской ОГА, – Парцхаладзе
Новини України 44235
сегодня , 23:10 Новости о коронавирусе 29 марта: 475 случаев в Украине, умер экс-заместитель Киевской ОГА
Новини України 21109
сегодня , 16:37 Ольга Куриленко ответила на самые популярные вопросы о коронавирусе
Новини шоу-бізнесу 3561
сегодня , 18:38 Оля Полякова раскрыла свой секрет крепкого брака
Новини шоу-бізнесу 3878
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 18:02 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Юлія Михайлова
сегодня 14:08 Что читать во время карантина: 5 книг, которые позволят отдохнуть от реальности
Євгенія Мазур
сегодня 11:17 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
28 марта 17:42 Час Земли 2020: что это такое и точное время в Украине
Квітослава Туз
28 марта 10:35 Сериалы марта: 7 премьер, которые выйдут в этом месяце
Марта Вересюк

Новости
Больше новостей
Залиште відгук