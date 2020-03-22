Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Коронавирус в очередной раз подтвердили у знаменитости. Стало известно об инфицировании 78-летнего оперного певца Пласидо Доминго. Артист сделал тест на Covid-19, который показал положительный результат.

Испанский оперный певец Пласидо Доминго, который недавно признал свою вину в сексуальных домогательствах к 20 женщинам, сегодня, 22 марта, признался, что у него диагностировали коронавирус. Об этом знаменитость сообщил на своей странице в фейсбуке.

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Смертельный вирус распространяется в мире с космической скоростью. Каждый день становится известно о десятках тысячах больных, среди которых оказываются и звезды мирового шоу-бизнеса. Они рассказывают поклонникам об инфицировании, симптомах, которые проявляются у них, и лечении. Призывают также беречь себя и родных.

Пласидо Доминго отметил, что считает своим моральным долгом объявить о позитивном результате теста на Covid-19. Он вместе с семьей будет находиться на карантине до тех пор, пока это будет необходимо с медицинской точки зрения.

Сейчас мы все чувствуем себя хорошо. У меня были симптомы лихорадки и кашля, поэтому решил сделать тест, результаты которого оказались поззитивними,

– пишет Пласидо в публикации.

Отметим, с начала вспышки пандемии коронавируса заразились 307 280 людей во всем мире. В общем умерли 13 049, еще 92 376 человек выздоровели. Людей призывают оставаться дома, а при первых симптомах заболевания обращаться к семейному врачу.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала