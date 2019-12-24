Опять без Меган Маркл: Елизавета II забрала со своего стола портрет герцогов Сассекских

Уже несколько месяцев западные СМИ обсуждают возможную вражду в королевской семье. Инсайдеры дворца утверждают, что своими выходками Меган Маркл лишилась привязанности Елизаветы II. Своеобразным подтверждением этому стало рождественское фото Ее Величества в кабинете, где не нашлось места для фотографии герцогов Сассекских.

Королевская семья Великобритании – одна из немногих, кто тщательно соблюдает праздничные правила, введенные предыдущими монархами. Елизавета II убеждена, что именно это помогает сохранить монархию в XXI веке, поэтому активно демонстрирует традиции во время новогодних праздников. В частности, представители королевской семьи один за другим обнародывают рождественские открытки, а сама Елизавета II приняла участие в ежегодной записи поздравления, которое будут транслировать все телеканалы Лондона 24 декабря.

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Но пока видео еще не появилось в эфире, помощники королевы поделились кадром, сделанным во время записи. На фото видно, как Елизавета II позирует перед камерой в своем кабинете в Кенсингтонском дворце. В 2019 году монарх выбрала синее платье и дополнила образ своими украшениями. Праздничности фото добавлял новогодний декор, который виднелся позади монарха.

Однако немалое внимание привлек и рабочий стол Елизаветы II, на котором она, по традиции, разложила семейные фото. На них можно увидеть мужа Ее Величества принца Филиппа, дедушку Георга VI, который положил начало традиции рождественского поздравления, принца Чарльза с Камиллой и герцогов Кембриджских с тремя детьми. В то же время фото принца Гарри и Меган Маркл королева решила убрать из своего стола.

Такое решение в сети назвали знаком вражды в королевской семье. Известно, что причиной этому стала Меган Маркл, которая отказывается соблюдать традиции и каждый раз нарушает протокол. В частности, герцоги Сассекские решили отклонить приглашение Ее Величества и отметить Рождество в Канаде. Представители принца Гарри и Меган Маркл объяснили это тем, что пара устала от нападений хейтеров и судебной тяжбы с журналистами, поэтому встретит новогодние праздники с мамой экс-актрисы Дориа Редлан.

В то же время в сети подозревают, что Меган не хочет быть за одним столом с королевскими родственниками. Сама же Елизавета II не в восторге от поведения своего внука принца Гарри и выходок его жены. Не одобряет Ее Величество и борьбу герцогов Сассекских с медиа, поскольку представителям монархии не к лицу читать слухи о себе и реагировать на них.