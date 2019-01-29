Опра Уинфри празднует юбилей! 5 мотивирующих цитат от легендарной телеведущей

Сегодня, 29 января, свой день рождения празднует американская телеведущая Опра Уинфри. Звезде экранов и любимице миллионов зрителей исполняется 65 лет.

По этому случаю LifeStyle 24 решил выбрать пятерку высказываний именинницы, подаренных ей жизненным опытом.

Сегодня Опра Уинфри – самая богатая женщина в мировом шоу-бизнесе. Ее состояние достигает почти 2,8 миллиарда долларов (660 позиция в списке миллиардеров). Кроме этого, по итогам 2017 года, афроамериканка заняла одиннадцатую строчку в рейтинге самых успешных женщин мира, которые "создали сами себе".

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Такой потрясающий результат – не только проявление настойчивости Опры в телевизионной области, но и горький опыт детских и подростковых лет. Когда ей было 9, она страдала от притязаний братьев и дяди, в 14 лет забеременела и родила мертвого ребенка. Вопреки испытанием девочка нашла в себе силы учиться в школе, потом работать на местном радио, а затем реализовывать себя на телеканалах в Балтиморе и Чикаго.

Роскошная Уинфри / InStyle Magazine

В 1986 году опытная журналистка запускает собственное ток-шоу "Шоу Опры Уинфри" (просуществовало до 2011 года, более 4500 выпусков), во время которого американцы делились непростыми жизненными ситуациями, а звезды шоу-бизнеса и политики показывали, каков их быт.

После окончания выходов культовой программы Опра основала телеканал OWN (Oprah Winfrey Network) и возобновила работу своего книжного клуба.

Звезда телеэкранов Уинфри / Guidomeyer

Итак, какими мыслями популярная телеведущая делится с современниками, опираясь на свой бесценный жизненный опыт?

1. "Совершенно неважно, кто ты, откуда пришел и как выглядишь. Наибольший успех уже заложен в тебе".

2. "Вы получите от жизни то, о чем решитесь у него попросить. Поэтому не бойтесь повышать планку".

3. "Будьте благодарны за то, что вы имеете, и в результате получите больше. Если концентрировать свое внимание на том, чего нет, вам никогда не будет достаточно".

4. "Окружайте себя только теми людьми, которые в будущем помогут вам подняться выше".

5. "Страсть приходит тогда, когда вы делаете то, что любите. Она является силой, своеобразным топливом, которое необходимо вам для успеха. Найдите эту страсть, посвятите жизнь ее реализации. И на самом деле неважно, сколько времени это займет".