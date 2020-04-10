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Опра Уинфри выделит 10 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

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Опра Уинфри / Instagram / @oprah

Знаменитая американская телеведущая и актриса Опра Уинфри присоединилась к числу звезд мирового шоу-бизнеса, которые помогают в борьбе с коронавирусом. Она пожертвует на это 10 миллионов долларов, из которых миллион поступит в продовольственный фонд Америки.

Для преодоления пандемии COVID-19 необходимы немалые усилия. Любимица миллионов телезрителей решила также приобщиться к этому процессу и заявила, что отдаст 10 миллионов долларов на борьбу со смертельным вирусом.

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О своем вкладе Уинфри рассказала на личной странице в твиттере. Она распределит средства между городами Соединенных Штатов Америки. Таким образом Опра пытается помочь народу, с которым выросла.

Я дарю 10 миллионов долларов США, чтобы помочь американцам во время этой пандемии в разных городах страны и в районах, где я выросла,
– говорит телеведущая.

Отметим, по состоянию на 9 апреля США занимает первое место по количеству инфицированных в мире. Там обнаружили более 455 тысяч заражений COVID-19 и ежедневно регистрируют рекордные количества смертей. Всего в мире подтверждено 1 584 490 случаев заболевания коронавирусом, из которых 94 705 летальные. Удалось выздороветь 348 468 пациентам. Самым надежным средством защиты является самоизоляция. Только так риск инфицирования уменьшается до минимального.

Коронавірус
Почему лучше оставаться дома / Инфографика 24 канала

Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус COVID-19 LifeStyle Новости LifeStyle Опра Уинфри
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