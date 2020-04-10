Опра Уинфри выделит 10 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

Знаменитая американская телеведущая и актриса Опра Уинфри присоединилась к числу звезд мирового шоу-бизнеса, которые помогают в борьбе с коронавирусом. Она пожертвует на это 10 миллионов долларов, из которых миллион поступит в продовольственный фонд Америки.

Для преодоления пандемии COVID-19 необходимы немалые усилия. Любимица миллионов телезрителей решила также приобщиться к этому процессу и заявила, что отдаст 10 миллионов долларов на борьбу со смертельным вирусом.

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О своем вкладе Уинфри рассказала на личной странице в твиттере. Она распределит средства между городами Соединенных Штатов Америки. Таким образом Опра пытается помочь народу, с которым выросла.

Я дарю 10 миллионов долларов США, чтобы помочь американцам во время этой пандемии в разных городах страны и в районах, где я выросла,

– говорит телеведущая.

I am donating $10 million overall to help Americans during this pandemic in cities across the country and in areas where I grew up. For more on this Fund and how everyone can be of service, watch this free AppleTV+ conversation here: https://t.co/n7L6drnpcV — Oprah Winfrey (@Oprah) April 2, 2020

Отметим, по состоянию на 9 апреля США занимает первое место по количеству инфицированных в мире. Там обнаружили более 455 тысяч заражений COVID-19 и ежедневно регистрируют рекордные количества смертей. Всего в мире подтверждено 1 584 490 случаев заболевания коронавирусом, из которых 94 705 летальные. Удалось выздороветь 348 468 пациентам. Самым надежным средством защиты является самоизоляция. Только так риск инфицирования уменьшается до минимального.



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