Опра Уинфри выделит 10 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом
Знаменитая американская телеведущая и актриса Опра Уинфри присоединилась к числу звезд мирового шоу-бизнеса, которые помогают в борьбе с коронавирусом. Она пожертвует на это 10 миллионов долларов, из которых миллион поступит в продовольственный фонд Америки.
Для преодоления пандемии COVID-19 необходимы немалые усилия. Любимица миллионов телезрителей решила также приобщиться к этому процессу и заявила, что отдаст 10 миллионов долларов на борьбу со смертельным вирусом.
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О своем вкладе Уинфри рассказала на личной странице в твиттере. Она распределит средства между городами Соединенных Штатов Америки. Таким образом Опра пытается помочь народу, с которым выросла.
Я дарю 10 миллионов долларов США, чтобы помочь американцам во время этой пандемии в разных городах страны и в районах, где я выросла,
– говорит телеведущая.
Отметим, по состоянию на 9 апреля США занимает первое место по количеству инфицированных в мире. Там обнаружили более 455 тысяч заражений COVID-19 и ежедневно регистрируют рекордные количества смертей. Всего в мире подтверждено 1 584 490 случаев заболевания коронавирусом, из которых 94 705 летальные. Удалось выздороветь 348 468 пациентам. Самым надежным средством защиты является самоизоляция. Только так риск инфицирования уменьшается до минимального.
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