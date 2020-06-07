Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала, которая находится на последних месяцах беременности, в очередной раз удивила поклонников ярким образом. Она поделилась серией фотографий в летнем аутфите.

Джамала едва ли не каждый день устраивала домашние фотосессии на карантине. Она хвасталась стильными образами, в которых подчеркивала свое особое положение. На личной странице артистки в инстаграме появилась очередная серия ярких фотографий.

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Летний образ беременной Джамалы

Джамала решила устроить фотосессию, чтобы навсегда запомнить те прекрасные моменты особого состояния, который ей посчастливилось испытать. Она позировала, сидя на высоком стуле.

Для съемки знаменитость выбрала платье оранжевого цвета в пол. В наряде были обнаженные плечи и сделан акцент на декольте, что придавало образу особого шарма. Среди ее аксессуаров look дополняла красивая минималистичная подвеска.



Беременная Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Волосы Джа уложила ровно. Такая укладка является уже привычной для исполнительницы, ведь именно с ней звезда позирует на большинстве кадрах. На лице она сделала сияющий макияж с блестящими тенями и черными стрелками на веках. Губы накрасила нежно-коричневой помадой.



Джамала в оранжевом платье / Instagram / @jamalajaaa

"Время маков", – коротко написала певица в публикации, ведь именно в эту пору они начинают цвести, а ее платье гармонично сочетается с цветом цветов.



Беременная Джамала снялась в стильной фотосессии / Instagram / @jamalajaaa



Беременная певица Джамала​ / Instagram / @jamalajaaa