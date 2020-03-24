Организаторы Евровидения-2020 придумали альтернативу конкурсу

В связи с пандемией коронавируса в мире, песенный конкурс Евровидение, который в этом году должен был состояться в Роттердаме, пришлось отменить. Однако организаторы придумали альтернативное шоу, которым хотят поддержать европейцев в нелегкое время.

Из-за пандемии коронавируса, который распространяется по планете, отменили или перенесли запланированные культурные мероприятия, среди которых оказался и масштабный песенный конкурс Евровидение-2020. Событие состоится в следующем году. Однако организаторы решили подбодрить своих зрителей в нелегкое время и планируют организовать альнернативне онлайн-шоу.

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Соответствующее заявление появилось на официальном сайте Евровидения. В нем говорится о том, что новое шоу не будет предусматривать соревнование. Основная цель такого проекта – объединить всех фанов, которые ждали событие, в период карантина. Таким образом организаторы также выразили уважение к тем исполнителям, которые готовились к участию в проектах этого года.

Другие детали относительно запланированного шоу пока неизвестны.

Following the cancellation of #Eurovision 2020 we’d like to share some news with you from @EBU_HQ. pic.twitter.com/LVxLKYR6lg — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 20, 2020

Отметим, по состоянию на 24 марта в мире подтвердили более 373 000 случаев заражения коронавирусом. Более 16 000 человек скончались, больше, чем 101 000 выздоровели. Китайские эксперты считают, что для полной победы над коронавирусом Европе понадобится примерно два года. По состоянию на утро 24 марта в Украине уже 97 подтвержденных случаев Covid-19 и 3 смерти от него. Одному человеку удалось выздороветь.



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