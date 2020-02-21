Организаторы Евровидения-2020 рассекретили имена артистов, которые выступят в финале шоу

До грандиозного вокального шоу Евровидение-2020 остается все меньше времени. Поэтому, пока страны-участницы определяются с именами конкурсантов, организаторы постепенно раскрывают детали шоу. Так, на днях стало известно, кто стал приглашенными гостями гранд-финала.

Как известно, Евровидение-2020 пройдет в нидерландском Роттердаме 12, 14 и 16 мая. К юбилейному 65-му шоу организаторы готовятся очень вдохновенно и уже предложили концепцию, которая непременно войдет в историю конкурса. По их словам, зрителей ждет шоу, которое сможет объединить разные поколения.

Важно: Участники Евровидения-2020: какие страны уже определились с конкурсантами престижного шоу

Для этого представители Евровидения-2020 пригласили победителей конкурса, начиная с 1964 года. Каждый из них исполнит фрагмент своего хита, который помог завоевать хрустальный кубок. Теперь же в сети опубликовали имена звездных гостей, которые выйдут на сцену гранд-финала 16 мая.

По официальным данным, во время прямого эфира Джильола Чинкветти (Италия, 1964) выполнит фрагмент композиции Non ho l'eta, Ленни Кур (Нидерланды, 1969) – De Troubadour, Гетти Касперс (Нидерланды, 1975) споет Ding-A-Dong, Сандра Ким (Бельгия, 1986) – J'aime La Vie, Пол Харрингтон и Чарли МакГеттиган выполнят знаменитую песню Rock 'n' Roll Kids (Ирландия, 1994). Примет участие в шоу и Александр Рыбак (Норвегия, 2009), который со скрипкой споет любимый для миллионов трек Fairytale.

А перед объявлением результатов голосования Евровидения-2020, по традиции, на сцену выйдет победитель предыдущего конкурса. Дункан Лоуренс споет свой лирический хит, который покорил всю Европу – Arcade.

Кроме этого, после выступлений каждых трех конкурсантов одна из ведущих будет ездить по улицам Роттердама с четверкой победителей Евровидения. В так называемом "такси" шоу окажутся украинская певица Руслана, а также Анн-Мари Давид, Ижар Коэн и Ниамей Кавани. Все они будут обсуждать, как участие в конкурсе повлияло на их карьеру и будут показывать настроение людей в день проведения Евровидения-2020.

Ожидает зрителей и выступление известного брейкдансера Redo. Он откроет второй полуфинал шоу с громким перформансом.

Мы хотели бы показать нидерландский талант во всех его проявлениях. Огромный талант и история Redo идеально раскрывают тему инклюзивности и главный слоган этого года – Open Up!

– пояснил руководитель Евровидения-2020 Герб Баккер.

Уже в субботу, 22 февраля, украинцы узнают, кто же будет представлять страну на международном шоу. В финале нацотбора Евровидения-2020 примут участие Krut, Jerry Heil, Gо_A, David Axelrod, KHAYAT и TVORCHI.