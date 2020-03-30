Организаторы Евровидения-2020 вместо конкурса покажут серию онлайн-концертов на ютубе

В этом году пришлось отменить песенный конкурс Евровидение в связи с пандемией коронавируса. Однако организаторы шоу решили поддержать сторонников, которые находятся на карантине и приготовили серию онлайн-концертов на ютубе. Первый эпизод выйдет 3 апреля.

Многие мировые звезды отменили концертные туры из-за распространения коронавируса в мире. Миллионы людей остаются дома, чтобы сохранить свое здоровье и жизнь. Для того, чтобы поддержать мир в такое нелегкое время и как-то развлечь поклонников Евровидения, организаторы конкурса решили ввести несколько домашних онлайн-концертов на ютубе. Об этом говорится на сайте eurovision.tv и на официальной странице конкурса в твиттере.

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Первым участником альтернативного шоу станет Райан О'Шонесси, представитель Ирландии в 2018 году.

Каждый эпизод такого концерта предусматривает выступления нескольких участников конкурса, в том числе и исполнителей, которые должны были бороться за победу в этом году. Конкурсанты исполнят авторскую композицию и кавер-версию другой песни Евровидения.

Отмечается, что хит для кавер-версии будут выбирать зрители с помощью голосования в социальных сетях. 4 композиции для опроса выберут сами артисты.