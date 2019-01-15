Организаторы конкурса красоты Мисс Украина изменили требования к участницам шоу: детали

Организаторы грандиозного шоу Мисс Украина рассказали о нововведениях на конкурсе красоты. В частности, они обновили критерии относительно возраста и роста участниц.

Как сообщили представители конкурса на официальном сайте, изменения не связаны со скандальным переизбранием Мисс Украина-2018. Критерии скорректировали из-за обновления правил проведения международных шоу Miss World, Miss Earth и Miss International.

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Отныне в конкурсе будет участвовать больше девушек. В частности, на титул Miss World смогут претендовать участницы от 17 до 27 лет и ростом не ниже, чем 166,7 см, Miss World – от 17 до 27 лет и не менее 166,7 см, Miss Earth – от 18 до 25 лет, рост – от 167,64 см.

Таким образом мы увеличиваем количество девушек, которые могут участвовать в конкурсе Мисс Украина. Искренне надеемся, что дадим шанс еще большему числу украинок воплотить свою мечту!

– рассказали представители конкурса красоты.

Нововведения начали действовать с 29 января 2019 года. Поэтому следующее шоу, которое прогремит осенью, будет соответствовать новым требованиям.

Каким скандалом отметилось шоу Мисс Украина-2018? В финале конкурса красоты титул Мисс Украина-2018 получила киевлянка Вероника Дидусенко. Однако всего через неделю организаторы шоу выяснили: девушка обманула их при заполнении анкеты. Красавица забыла написать, что была замужем и воспитывает маленького сына. По условиям Мисс Украина, молодая мама не может представлять страну на конкурсе красоты. Поэтому Вероника Дидусенко со скандалом потеряла корону. Вместо нее на шоу поехала Леонила Гузь.