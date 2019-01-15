Организаторы конкурса красоты Мисс Украина изменили требования к участницам шоу: детали

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В Мисс Украина изменили требования к участницам шоу
В Мисс Украина изменили требования к участницам шоу / korupciya.com

Организаторы грандиозного шоу Мисс Украина рассказали о нововведениях на конкурсе красоты. В частности, они обновили критерии относительно возраста и роста участниц.

Как сообщили представители конкурса на официальном сайте, изменения не связаны со скандальным переизбранием Мисс Украина-2018. Критерии скорректировали из-за обновления правил проведения международных шоу Miss World, Miss Earth и Miss International.

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Отныне в конкурсе будет участвовать больше девушек. В частности, на титул Miss World смогут претендовать участницы от 17 до 27 лет и ростом не ниже, чем 166,7 см, Miss World – от 17 до 27 лет и не менее 166,7 см, Miss Earth – от 18 до 25 лет, рост – от 167,64 см.

Таким образом мы увеличиваем количество девушек, которые могут участвовать в конкурсе Мисс Украина. Искренне надеемся, что дадим шанс еще большему числу украинок воплотить свою мечту!
– рассказали представители конкурса красоты.

Нововведения начали действовать с 29 января 2019 года. Поэтому следующее шоу, которое прогремит осенью, будет соответствовать новым требованиям.

Каким скандалом отметилось шоу Мисс Украина-2018? В финале конкурса красоты титул Мисс Украина-2018 получила киевлянка Вероника Дидусенко. Однако всего через неделю организаторы шоу выяснили: девушка обманула их при заполнении анкеты. Красавица забыла написать, что была замужем и воспитывает маленького сына. По условиям Мисс Украина, молодая мама не может представлять страну на конкурсе красоты. Поэтому Вероника Дидусенко со скандалом потеряла корону. Вместо нее на шоу поехала Леонила Гузь.

Теги: LifeStyle Новости Украины Конкурс красоты Мисс Украина
Источник: 24 Канал
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