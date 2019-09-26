Организаторы отменили концерт Эроса Рамазотти: официальная причина

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Концерт Эроса Рамазотти отменили
Концерт Эроса Рамазотти отменили / www.eventinbus.com

Популярный итальянский певец Эрос Рамазотти не выступит в Киеве. За две недели до грандиозного концерта организаторы заявили об отмене события.

Как ранее сообщали журналисты LifeStyle 24, Эрос Рамазотти должен был дать концерт в столичном Дворце спорта 8 октября 2019 года. Выступление было частью мирового турне, которое охватывает 5 континентов и создано в поддержку нового студийного альбома "Vita Ce N'è", что в переводе означает "Жизнь". Первые анонсы события появились еще осенью 2018 года, а организаторы признавались, что выступление Эроса Рамазотти пройдет на уникальной сцене в сопровождении светового шоу.

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Однако 25 сентября стало известно, что выступление знаменитого украинца отменяется. По словам представителей компании CA Melnitsa Kyiv, одной из причин такого решения были трудности в доставке оборудования для шоу.

"В связи с непреодолимыми логистическими трудностями, связанными с доставкой концертного оборудования, необходимого для проведения шоу Эроса Рамазотти в Украине, по независящим от организатора и артиста причинам киевский концерт Эроса Рамазотти, заявленный на 8 октября 2019 года во Дворце Спорта – не состоится. Извиняемся за неудобства, вызванные отменой концерта", – говорится в официальном заявлении агентства Melnitsa.

Кроме этого, организаторы заверили украинских меломанов, что вернут все средства за билеты. Возврат денег будут осуществлять на карту человека, который заполнит необходимое заявление и предоставит все необходимые данные, в частности, копию приобретенного билета. Прием заявок начал действовать с 25 сентября и продлится до 10 декабря 2019 года.

Кто такой Эрос Рамаззотти? Знаменитый итальянский певец, которого считают одним из самых популярных вокалистов. За время своей вокальной карьеры Эрос Рамаззотти выпустил 11 студийных, несколько концертных альбомов и более 40 синглов, практически каждый из которых становился хитом в мире. Артист записал дуэты с Шер, Тиной Тернер, Андреа Бочелли, Пэтси Кенсит, Адриано Челентано, Лучано Паваротти и другими легендарными звездами.

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Теги: LifeStyle Новости Киева Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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