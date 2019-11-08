Организаторы самого ожидаемого бала костюмов назвали тему и дату проведения Met Gala 2020

Met Gala – одно из самых популярных модных мероприятий, которое традиционно проводятся весной. Также характерной особенностью бала является определенная тема, о которой организаторы события должны сообщать заранее, ведь для того, чтобы подготовить красивый образ, нужно немало времени. Поэтому накануне, 7 ноября, основатели назвали девиз самого модного вечера в году.

О том, что организаторы бала Института костюма назвали тему Met Gala 2020, а также дату проведения модного праздника сообщается на сайте The New York Times.

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Традиционно, модное мероприятие пройдет под руководством Анны Винтур, которая является главным редактором американского журнала Vogue. В этом году оно также неизменно состоится в Метрополитен-музее в Нью-Йорке. Дата проведения Met Gala 2020 – 7 мая, как и в прошлом году, однако тема будущего праздника звучит так: "О времени: мода и продолжительность".

Хотелось бы сделать выставку, связанную с духом времени и с тем, о чем сейчас говорят люди. Мода неразрывно связана со временем. Она не только отражает и олицетворяет его дух, а меняется, развивается вместе с ним,

– утвердил куратор Метрополитен-музея Эндрю Болтон.

Что интересно, сопредседателем самого модного вечера впервые станет 70-летняя американская актриса Мерил Стрип, а вместе с ней креативный директор Louis Vuitton 48-летний Николя Гескьер, 31-летняя актриса Эмма Стоун, 39-летний композитор Лин-Мануэль Миранда и неизменно 70-летняя Анна Винтур.

Напомним, в прошлом году мероприятие Met Gala прошло стиле "Кэмп".



Анна Винтур / Vogue