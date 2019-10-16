Оргкомитет Евровидения в Украине объявил о старте Нацотбора: детали и новые правила

Телеканал СТБ и UA: Общественное вещание объявили о начале Национального отбора на Евровидение-2020 в Украине. С 16 октября по 25 декабря будет проходить прием анкет от исполнителей, а сами этапы отбора зрители увидят в феврале следующего года.

Даты и состав оргкомитета

Известно, что первый, второй Нацотборы, а также финал состоятся 8, 15 и 22 февраля соответственно. В финале конкурса и определится главный претендент от Украины на конкурс Евровидение в Нидерландах в мае 2020 года. Об этом передает пресс служба сайта "UA: Общественное вещание". Об этом передает прессслужба сайта " UA: Общественное вещание"

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Музыкальным продюсером Национального отбора остался Руслан Квинта, а креативным продюсером стала Наталья Франчук. Сергей Притула станет ведущим прямых эфиров.



Национальный отбор Евровидения-2020 в Украине / Facebook / @UA: Євробачення

Обновленные правила

Организаторы отбора также сообщили, что нынешний конкурс будет проходить по обновленным правилам. В частности, это касается условий об ограничении выступлений конкурсантов в стране-агрессоре – России.

Все исполнители, которые будут подавать заявки на участие в Нацотборе, не должны иметь в своей биографии какую-либо концертную деятельность на территории России с 2014 года, а также не планировать и не анонсировать там концерты во время конкурса и до финала Евровидения. Обновленные правила также касаются вопроса Крыма – исполнители с 2014 года не должны были въезжал на территорию полуострова.

Евровидение-особый песенный конкурс, потому что он не только о музыке, это о возможности представить свою страну в мире. Поэтому для нас, как для Общественного вещателя Украины, важно организовать отбор совместно с СТБ таким образом, чтобы представителем Украины был не только талантливый и яркий артист, но и тот, кто полностью понимает эту ответственность, разделяет позицию и ценности украинского общества и готов соблюдать правила конкурса; тот, кто сможет наилучшим образом представить нашу страну на международной арене,

– говорится в официальном заявлении председателя правления UA: Общественное вещание Зураба Аласании.

Управляющая директор телеканала СТБ Людмила Семчук добавила, что после скандала на украинском Национальном отборе с певицей MARUV организаторы серьезно задумались над изменениями, которые, по их мнению, было необходимо внести.

Финансовая поддержка

Добавим, что финансовую поддержку победителю Национального отбора во время подготовки поездки и пребывания на конкурсе Евровидение будет предоставлять UA: Общественное вещание. А расходы на проведение кастинга и телевизионную часть Национального отбора возьмет на себя телеканал СТБ.

Что известно о Евровидении-2020?

Международный музыкальный конкурс пройдет в Роттердаме, Нидерланды. Наиболее вероятными датами для проведения конкурса в Нидерландах до сих пор остаются 12 мая (первый полуфинал), 14 мая (второй полуфинал) и 16 мая (финал). Страна уже готовится к приему делегаций из 40 государств мира, а организаторы начали создание макета главной сцены. Сейчас известны первые участники на Евровидение-2020: певец Бласа Канто от Испании и группа Hooverphonic от Бельгии.