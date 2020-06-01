Защитные маски уже давно превратились в стильный аксессуар образов. Однако креативные средства защиты используют не только звезды, но и народные депутаты и политики. Оригинальные идеи чиновников смотрите в подборке LifeStyle 24.

Предполагают, что масочный режим в Украине могут продлить до конца года. После ослабления карантина для большинства граждан защитная маска – ежедневный незаменимый элемент одежды. Так, для того, чтобы внести разнообразие в обычный гардероб, украинцы прибегают к оригинальным дизайнам средств защиты. 24 канал подготовил подборку, которой доказывает, что нардепы и политики не теряют оптимизма и также прибегают к креативу.

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Так, народный депутат от "Голоса" Соломия Бобровская в Верховной Раде появилась в защитной маске с изображением лисы. Такой оригинальный аксессуар сразу же раскритиковали в сети за нарушение дресс-кода. Зато член депутатской группы "За будущее" Лариса Билозир избежала ярких цветов и своеобразных анималистических принтов. Она появилась в парламенте в черной маске, украшенной массивной белым цветком.

В то же время народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк был более радикальным в своем выборе. Сегодня, 1 июня, он предстал в Верховной Раде в черной маске с агрессивным выражением. Пользователи сети прозвали его "бабушкиным вампирятком" и отметили, что такой выбор больше подходил бы для Хэллоуина. Сам нардеп сказал, что маска – своеобразный ответ на действия правительства.