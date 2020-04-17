Оригинальные писанки, которые сможет сделать каждый: пошаговое видео

Православные христиане будут отмечать Пасху в воскресенье, 19 апреля. До праздника осталось несколько дней, поэтому звездные хозяйки уже делятся с поклонниками своими семейными рецептами и лайфхаками. К своеобразному флешмобу присоединилась и Александра Кучеренко, которая рассказала простой способ создания писанки.

Хоть украинцы в 2020 году Пасху проведут на карантине, подготовка к празднику все же продолжается. Модель и ведущая Александра Кучеренко впервые встретит этот день в статусе жены Дмитрия Комарова. Поэтому охотно делится с поклонниками, как идет подготовка к празднику.

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"Начала готовиться к Пасхе! С детства обожаю всю эту предпраздничную суету! Когда на весь дом пахнет маминой пасочкою с цукатами, и уже просто не терпится отломить верхушку и съесть всю сладкую глазурь. В этом году, сама став хозяйкой на кухне, попробую впервые испечь кулич! Надеюсь, получится", – поделилась Александра Кучеренко.

И если с выпечкой модель немного сомневается, то в украшении писанок может назвать себя мастерицей. Александра Кучеренко рассказала, что будет традиционно делать крашенки и опробовала новый рецепт декора праздничных яиц, которые сможет повторить каждый. Для создания писанок понадобятся салфетки с яркими рисунками и яичный белок.

"В чем я точно чувствую себя квалифицированным специалистом, так это в раскрашивании яиц. Любимое дело накануне Пасхи с ранних лет! На этот раз, кроме классического способа окрашивания, решила попробовать новый для себя метод декорирования. С помощью салфеток. Оказалось, это так просто и так красиво! И безвредно... Желаю всем идеальных пасхальных яиц и вкусных куличей! Сейчас самое время поэкспериментировать на кухне и вспомнить семейные традиции!"– добавила она.

Как создать оригинальные писанки дома: пошаговое видео

Перед Пасхой журналисты решили поинтересоваться у своих читателей, как вы будете проводить этот праздник. Примите участие в опросе и узнайте результаты.