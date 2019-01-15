"Оркестр при свечах": чем удивит вечер классической музыки в Киеве

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"Оркестр при свечах"
"Оркестр при свечах" / пресс-служба

Если вы еще не хотите отпускать зимнюю магию, то концерт классической музыки в романтической атмосфере – именно то, что надо! Киевское агентство "Музыкальный сад" 20 января устроит настоящую сказку в Центральном Доме художника, которую должен посетить каждый.

Там вы сможете услышать удивительные мелодии "Маленькой ночной серенады" Моцарта, "Венгерский танец №5" Брамса, "Либертанго" Астора Пяццоллы, "Шербурские зонтики" Мишеля Леграна и многие другие произведения, которые не оставят вас равнодушными.

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Смотрите выступление М.Скорик "Карпатская рапсодия" онлайн:

В концерте примет участие ведущий Национальный президентский оркестр, который обязательно подарит вам незабываемые эмоции. Художественный руководитель – Народный артист Украины Анатолий Молотай, а дирижер концерта – заслуженный деятель искусств Украины Сергей Золотарев. Начнется концерт в 20:00, а цена билетов составит от 150 гривен. Приобрести их вы можете здесь по ссылке.


Национальный президентский оркестр / Пресс-служба

Смотрите выступление Национального президентского оркестра онлайн:

 

Теги: Новости культуры Новости Киева Новости Украины LifeStyle Музыка Концерты
Источник: 24 канал
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