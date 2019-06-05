Орландо Блум и Кара Делевинь снялись в мистическом сериале: первый трейлер

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"Карнивал Роу" с Орландо Блумом: трейлер и сюжет сериала
"Карнивал Роу" с Орландо Блумом: трейлер и сюжет сериала / Скриншот из видео

Голливудский актер Орландо Блум решил отойти от образа обольстительного красавца и сыграл детектива в мистическом сериале "Карнивал Роу" (Carnival Row). Еще одну главную роль в киноленте получила зажигательная модель и актриса Кара Делевинь.

Как сообщает The Daily Mail, сюжет сериала разворачивается в вымышленном мистическом городе викторианской эпохи Бюрги. Рядом с людьми живут существа, бежавшие от войн и восстаний. Однако серия загадочных убийств может уничтожить и без того шаткие отношения между жителями города.

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Расследовать преступления берется детектив Райкрофт Филострейт, которого мастерски сыграл Орландо Блум. Он заинтересован в деле, ведь его возлюбленная стала одной из жертв загадочных нападавших. Помогает детективу фея Виньетт Стоунмосс (Кара Делевинь), которая подозревает, что преступления могли совершить не мифические существа, а те, кто заинтересован в большой войне.

Как и Кару, меня очень тянуло сыграть темного персонажа, который живет в этом городе. Мир "Карнивал Роу" не похож ни на что, что я когда-либо читал,
– рассказал Орландо Блум.

Сейчас известно, что первый сезон сериала "Карнивал Роу" будет состоять из 8 эпизодов. Сценарий киноленты был написан еще 13 лет назад, однако только в 2019 году Джон Эмиел взялся его экранизировать. Сначала режиссерское кресло хотели отдать легендарному Гильермо дель Торо, однако он отказался от проекта из-за уже запланированных фильмов.

Премьера сериала "Карнивал Роу" состоится 30 августа 2019 года на платформе Amazon.

Смотрите трейлер к сериалу "Карнивал Роу": видео

 

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Теги: LifeStyle Голливуд Кино Кара Делевинь
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