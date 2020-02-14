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Орландо Блум посвятил татуировку сыну: сторонники заметили ошибку в имени отпрыска

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Актер Орландо Блум / Instagram / @orlandobloom

43-летний британский актер публично оконфузился. Любящий отец хотел навсегда запечатлеть имя своего единственного сына Флинна на своем теле. Однако, как оказалось, мастер тату не слишком хорошо владел азбукой Морзе и допустил в имени мальчика ошибку.

На официальной странице голливудского красавца в инстаграме появилось трогательное сообщение, в котором актер похвастался новой татуировкой. Орландо Блум решился написать на руке имя девятилетнего сына Флинна, который родился в браке с австралийской супермоделью Мирандой Керр.

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Серию черно-белых фотографий звезда провокационно подписал: "Новое тату. Вы можете догадаться о ком?". Надпись была сделана с помощью азбуки Морзе. Однако бдительные фоловеры не только быстро выяснили, кому посвящена татуировка, но и заметили ошибку в имени сына Орландо Блума.


Татуировка Орландо Блума в честь сына / Instagram / @orlandobloom

Как отмечает издание Page Six, мастеру удалось правильно изобразить время появления на свет мальчика – 6 января 2011 года в 9:03 утра. Однако вместо имени "Флинн" он написал "Фринн", забыв о еще одной точке. Однако мужчина не стал отрицать своей невнимательности и публично заверил поклонников актера, что он срочно внесет коррективы в имя сына Орландо Блума.


Татуировка Орландо Блума в честь сына / Instagram / @orlandobloom

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Голливуд Звездные дети
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