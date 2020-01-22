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Орландо Блум сыграет принца Гарри в новом комедийном мультсериале про королевскую семью

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Орландо Блум сыграет в комедийном мультсериале о королевской семье / Коллаж: LifeStyle 24

Известный голливудский актер, звезда фильма "Карнивал Роу", Орландо Блум сыграет в новом комедийном мультсериале, созданием которого занимается потоковый сервис HBO Max. Проект получил название "Принц". В нем жених Кэти Перри превратится в принца Гарри. Другие детали проекта – далее на LifeStyle 24.

Об этом сообщают иностранные издания Fox News и Deadline со ссылкой на инстаграм-страницу создателя идеи Гэри Яанетти.

Кстати, Меган Маркл и принц Гарри будут снимать документальные фильмы

В источниках отмечается, что в анимационной ленте события будут происходить с точки зрения маленького принца Джорджа, сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон. В общем сюжет сериала будет основан на сообщениях, периодически появляющихся на странице в Инстаграме писателя Гэри Яанетти. К слову, американец также будет участвовать в съемках и озвучивать принца Джорджа.

А вот принца Гарри сыграет Орландо Блум. Далее роли распределились так: Кондола Рашад сыграет Меган Маркл, звезда "Игры престолов" Иван Реон превратится в принца Уильяма, а Люси Панч сыграет Кейт Миддлтон. Несмотря на то, что в реальной жизни королевская семья не разглашает имен прислуги, в сериале одну из главных ролей сыграет также их дворецкий. В мультфильме "Принц" им станет Алан Камминг.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gary Janetti (@garyjanetti)

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Голливуд Кино Принц Уильям Кейт Миддлтон Меган Маркл Принц Гарри Королівська сім'я
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