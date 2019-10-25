Осень на календаре, но не в душе: Майли Сайрус демонстрирует, как носить топ – пикантные фото

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Майли Сайрус
Майли Сайрус / Instagram / @mileycyrus

Американская певица Майли Сайрус всегда бунтовала против установленных правил и не боялась вносить собственные коррективы в понятие стиля и красоты. В течение последних двух сезонов звезда часто выбирала в собственном гардеробе белый топ в самых разных его версиях. С чем его сочетать и стоит ли надевать под него нижнее белье – предлагаем узнать на примере певицы.

На одной из последних публикаций в инстаграме 26-летняя артистка засветила интимные зоны на груди сквозь ткань белой майки, которую она с легкостью трансформировала в топ. Для завершения образа Майли надела джинсовые шорты с потертостями, много цепочек на руку и шею и собрала волосы в любимый высокий хвост.

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Заметно, что погода способствует такому образу, ведь звезда с удобством забралась на зеленую траву и под лучами солнца играла на гитаре.

Что интересно, в серии фотографий звезда изменила look на похожий – голубые джинсовые шорты без потертостей и топ-водолазку, добавив стеклянные черные очки.

Можно предположить, что Майли все же обожает такое сочетание вещей и смело демонстрирует это на фотографиях. По такому случаю редакция LifeStyle 24 предлагает вспомнить, когда и с какой одеждой Сайрус сочетала пикантный белый топ в прошлые месяцы.


Майли Сайрус в белых топах без белья / Instagram / @mileycyrus

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Эротика Майли Сайрус
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