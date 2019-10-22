Осенние фотосессии украинских звезд, которые покорили сеть

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Осенние фото украинских звезд
Осенние фото украинских звезд / Instagram / @jamalajaaa / @liliia.rebrik

Последние теплые дни осени стимулируют всех украинцев больше времени проводить на улице. Звезды – не исключения, поэтому охотно наслаждаются отдыхом с родными, делая стильные фото с разноцветными листьями. Кто уже успел поделиться результатами осенней съемки – смотрите в подборке журналистов LifeStyle 24.

Джамала

Популярная певица Джамала на собственном примере продемонстрировала, что обычная улица даже в провинциальном городе может выглядеть эффектно. В съемке она показала красоту столицы Украины, представ на обычной лестнице и на фоне цветного листьев.

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Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Настя Каменских и Потап

А вот влюбленные Настя Каменских и Потап не упустили возможности вместе провести время. Из-за насыщенных графиков артистам крайне редко удается иметь совместный отдых, поэтому совместный досуг певица сразу же показывает в сети. Пара провела день в лесу и призвала всех участвовать в экоакции.

Значит так, грибов под Киевом сейчас нет, но можно собрать приличную корзину мусора, пластиковых бутылок и помочь природе,
– написала Настя Каменских.

Катя Осадчая

Телеведущая Катя Осадчая на днях очаровала сеть общим отдыхом с сыном Иваном. Звездная мама устроила развлечения с малышом в парке, весело играя в опавших листьях.

Когда в детстве не навалялся в листьях, то есть еще один шанс со своими детьми,
– с юмором написала она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Katya Osadcha (@kosadcha)

Лилия Ребрик

А вот для Лилии Ребрик семейный отдых на природе – это своеобразная традиция. Телеведущая с мужем Андреем Диким и дочками часто устраивают прогулку в парках, не отказывая себе в развлечениях. На днях звезда поделилась снимками, которые это прекрасно демонстрируют.

А что, только летом прыгать? Вы уже сделали себе осеннюю фотосессию? Невозможно налюбоваться этой красотой!
– написала она.

Леся Никитюк

Телеведущая Леся Никитюк решила с креативностью подойти к осенней фотосессии. Чтобы ее фото было особенным, она решила "примерить" опавший лист.

Маша Ефросинина

"Сегодня в Мариинском парке никто не ходил по дорожкам – все сидели на листьях", – поделилась впечатлениями от прогулки телеведущая Маша Ефросинина.

Ivan NAVI

Сделал сезонное фото и певец Ivan NAVI, который находился на гастролях в Ивано-Франковской области. Артист опубликовал снимок в блоге, отметив, что в восторге от красоты осени.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivan NAVI (@ivan_naviofficial)

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: Маша Ефросинина Потап Настя Каменских Катя Осадчая Лилия Ребрык Джамала Новости LifeStyle LifeStyle
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