Осенний Амстердам, который завораживает красотой: яркие фото

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Осенний Амстердам
Осенний Амстердам / Instagram / @ kirehajba

Колоритные узкие улочки, невероятно красивая природа, уютные маленькие домики – все это с легкостью можно найти в Нидерландах. Фотограф, который отправился на окраины Амстердама, сделал серию снимков, которые поражают красотой.

Золотистые цвета осени до недавнего времени можно было увидеть в каждом городе. Особенно красив в это время года Амстердам, который завораживает романтическими улочками и очаровательными зданиями. Но не менее потрясающе и окрестности города, которые объединили какой-то особый уют и тишину.

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Нидерландский фотограф Кир Хайба решил показать, насколько его страна особенная. Он сделал серию снимков, показав впечатляющие пейзажи.

"Ничто не может заменить это золотое сияние, которое царит в Амстердаме осенью! Весь город становится ярким благодаря бесконечным аллеям, каналам и большим паркам", – рассказал Кир Хайба.

 

Теги: LifeStyle Путешествия Нидерланды
Источник: 24 Канал
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