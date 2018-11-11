Осенний Амстердам, который завораживает красотой: яркие фото

Колоритные узкие улочки, невероятно красивая природа, уютные маленькие домики – все это с легкостью можно найти в Нидерландах. Фотограф, который отправился на окраины Амстердама, сделал серию снимков, которые поражают красотой.

Золотистые цвета осени до недавнего времени можно было увидеть в каждом городе. Особенно красив в это время года Амстердам, который завораживает романтическими улочками и очаровательными зданиями. Но не менее потрясающе и окрестности города, которые объединили какой-то особый уют и тишину.

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Нидерландский фотограф Кир Хайба решил показать, насколько его страна особенная. Он сделал серию снимков, показав впечатляющие пейзажи.

"Ничто не может заменить это золотое сияние, которое царит в Амстердаме осенью! Весь город становится ярким благодаря бесконечным аллеям, каналам и большим паркам", – рассказал Кир Хайба.