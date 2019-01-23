На Оскар-2019 номинировали фильм об убийстве 2-летнего мальчика: реакция родственников погибшего

Церемония вручения премии Оскар-2019 все больше обрастает скандалами. Британка публично обратилась к организаторам шоу с требованием убрать из списка киноленту, в которой рассказывается об убийстве ее сына.

Скандальное заявление опубликовала жительница Ливерпуля Денис Фергюс. При просмотре списка номинантов на престижную премию Оскар-2019 она увидела скандальную киноленту ирландского режиссера Винсента Лэмба, в которой рассказывается о жутком убийстве ее сына.

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Речь идет о 30-минутной киноленте "Задержание" ("Detainment") Винсента Лэмба. Она может получить заветную статуэтку как "Лучший игровой короткометражный фильм". Сюжет воспроизводит хронологию убийства 2-летнего Джеймса Балджера двумя 10-летними преступниками в 1993 году. Мать убитого ребенка, Денис Фергюс, говорит, что ей противно от того, что такой фильм могут отметить наградами, и уверяет, что ее согласия на съемки создатели фильма так и не получили.

Не могу передать, какое отвращение и грусть я чувствую из-за того, что этот так называемый "фильм" номинирован на Оскар. Одно дело – снять фильм, не посоветовавшись и не спросив разрешения у семьи Джеймса, и совсем другое – вспомнить последние часы жизни Джеймса перед жестоким убийством, заставить меня и мою семью пережить убийство еще раз,

– заявила Денис Фергюс в публичном заявлении.

Кроме этого, десятки тысяч людей подписали специальную петицию, в которой выразили свое несогласие о номинировании фильма "Задержание" на Оскар-2019. Однако ее по неизвестным причинам не приняли во внимание. В то же время сам режиссер киноленты, Винсент Лэмб, не согласен с таким мнением общественности.

"Я не рассчитываю на то, что родственникам Джеймса понравится фильм, который гуманизирует этих мальчиков. Но я надеюсь, они поймут причину, по которой эта лента была создана. Сделать им больно точно не было целью", – отметил Винсент Ламб в комментарии ВВС.

Смотрите трейлер к фильму "Задержание" (видео):