Оскар-2019: четырех лауреатов не покажут во время прямой трансляции – подробности скандала

26 Читати новину українською
Оскар-2019
Оскар-2019 / Instagram / @theacademy

Вокруг самой престижной премии Оскар-2019 разгорелся громкий скандал. Организаторы 91-й церемонии вручения главной кинопремии решили не показывать в прямом эфире награждения лауреатов в четырех категориях: "лучший монтаж", "лучший оператор", "лучший короткометражный фильм" и "лучший грим и прически" для того, чтобы сократить хронометраж. На это негативно отреагировали киноакадемики.

Так, организаторы Оскара-2019 решили объявить четырех лауреатов во время рекламных пауз. В ответ на это кинорежиссеры подписали открытое письмо президенту AMPAS Джону Бейли, в котором призвали отменить это решение. Об этом пишет издание BuzzFeed News.

Читайте также: Оскар-2019: список номинантов престижной премии

К протесту присоединились знаменитые кинорежиссеры Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино, Энг Ли, Спайк Ли, Дэмьен Шазелл, Спайк Джонз, Роджер Дикинс, Стивен Спилберг и Альфонсо Куарон.

Академия кинематографических искусств и наук ответила на открытое письмо недовольных.

Мы хотим заверить вас, что ни одна категория наград на 91-й церемонии вручения премии "Оскар" не будет представлена ​​так, чтобы наглядно представить достижения ее номинантов и победителей меньше, чем в предыдущие разы,
– заявили руководители Академии.

В результате, как отмечается в открытом письме, награждение лауреатов в четырех категориях будет проходить во время коммерческих перерывов, однако выступления победителей будут отредактированы в прямом эфире.

"Время, затраченное на прогулку к сцене, будет изменено", – добавили они.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений The Academy (@theacademy)

 

Добавим, 91-я церемония вручения кинопремии Оскар пройдет 24 февраля 2019 года в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Что интересно, в этом году церемония вручения премии "Оскар" впервые за 30 лет останется без ведущего, поскольку заявленный актер и комик Кевин Харт отказался от предложения провести вручение наград за прежние гомофобские сообщения в сети. Продюсеры церемонии не нашли ему замены, поэтому они планируют "выбрать знаменитостей А-листов, которые будут объявлять со сцены категории и вручать статуэтки, успеть все организовать и надеяться на лучшее".

blog_ava
Сколько украинцев готовы идти на компромисс с Россией: инфографика
сегодня
1752
Теги: LifeStyle Оскар-2019 Оскар Скандал Новости культуры
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
сегодня 18:45 Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Европе
Юлія Турелик 52
Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
сегодня 12:20 Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения
3117
15 февраля – Сретение Господне: традиции и приметы
сегодня 09:04 15 февраля – Сретение Господне: традиции и приметы
55593
ТОП-14 фильмов о любви ко Дню Святого Валентина
14 февраля 19:50 ТОП-14 фильмов о любви ко Дню Святого Валентина
Уляна Корицька 13974
Куда пойти в Киеве в выходные: афиша на 14-17 февраля
14 февраля 18:40 Куда пойти в Киеве в выходные: афиша на 14-17 февраля
162
Как приготовить полезные конфеты: пошаговый рецепт
14 февраля 17:09 Как приготовить полезные конфеты: пошаговый рецепт
Олена Кандяк 408
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук