Оскар-2019: четырех лауреатов не покажут во время прямой трансляции – подробности скандала

Вокруг самой престижной премии Оскар-2019 разгорелся громкий скандал. Организаторы 91-й церемонии вручения главной кинопремии решили не показывать в прямом эфире награждения лауреатов в четырех категориях: "лучший монтаж", "лучший оператор", "лучший короткометражный фильм" и "лучший грим и прически" для того, чтобы сократить хронометраж. На это негативно отреагировали киноакадемики.

Так, организаторы Оскара-2019 решили объявить четырех лауреатов во время рекламных пауз. В ответ на это кинорежиссеры подписали открытое письмо президенту AMPAS Джону Бейли, в котором призвали отменить это решение. Об этом пишет издание BuzzFeed News.

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К протесту присоединились знаменитые кинорежиссеры Мартин Скорсезе, Квентин Тарантино, Энг Ли, Спайк Ли, Дэмьен Шазелл, Спайк Джонз, Роджер Дикинс, Стивен Спилберг и Альфонсо Куарон.

Академия кинематографических искусств и наук ответила на открытое письмо недовольных.

Мы хотим заверить вас, что ни одна категория наград на 91-й церемонии вручения премии "Оскар" не будет представлена ​​так, чтобы наглядно представить достижения ее номинантов и победителей меньше, чем в предыдущие разы,

– заявили руководители Академии.

В результате, как отмечается в открытом письме, награждение лауреатов в четырех категориях будет проходить во время коммерческих перерывов, однако выступления победителей будут отредактированы в прямом эфире.

"Время, затраченное на прогулку к сцене, будет изменено", – добавили они.

Добавим, 91-я церемония вручения кинопремии Оскар пройдет 24 февраля 2019 года в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.

Что интересно, в этом году церемония вручения премии "Оскар" впервые за 30 лет останется без ведущего, поскольку заявленный актер и комик Кевин Харт отказался от предложения провести вручение наград за прежние гомофобские сообщения в сети. Продюсеры церемонии не нашли ему замены, поэтому они планируют "выбрать знаменитостей А-листов, которые будут объявлять со сцены категории и вручать статуэтки, успеть все организовать и надеяться на лучшее".