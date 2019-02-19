Оскар-2019: что нужно знать о лучших фильмах кинопремии

Меньше чем через месяц в Голливуде прогремит одна из самых ожидаемых кинопремий года – 91 церемония награждения премии Оскар. Событие, которое ежегодно становится одним из самых обсуждаемых и часто обрастает немалыми скандалами.

Хоть в этом году церемония награждения премии Оскар-2019 пройдет без ведущего, ее обещают сделать не менее интересной, чем в предыдущие годы. Хотя, для всех не секрет, что рейтинги онлайн-трансляций и просмотров на кабельном телевидении по всему миру ежегодно "беспощадно" уменьшаются. Поэтому организаторы обещают сделать саму церемонию интереснее и интерактивнее при поддержке других актеров.

Читайте также: Оскар-2019: список номинантов престижной премии

Насколько удачно и как в целом пройдет церемония Оскар, мы узнаем уже 24 февраля 2019 года традиционно в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. А пока, предлагаем узнать подробнее о самых громких кинолентах, которые были номинированы на премию Оскар 22 января в категории "Лучший фильм".

Номинанты "Лучший фильм года"

"Черная пантера" (Black Panther)

Режиссер: Райан Куглер

Жанр: супергеройский боевик, приключения, научная фантастика

Премьера в Украине: 15 февраля 2018

Премьера в мире: 29 января 2018

Кинолента студии Marvel и Walt Disney Pictures получила большой шанс заявить от всей комикс-индустрии, что фильмы с масштабными визуальными эффектами, отсутствием элементов арт-хауса и действительно большим бюджетом заслуживают быть в списке номинантов на кинопремию Оскар. Большое количество YouTube блогеров осудили такой выбор представителей Американской академии киноискусств, но этот фильм действительно отличается от всех других, что выходили на большие экраны под логотипом Marvel и вообще любых других киностудий.



"Черная Пантера" 2018: официальный кадр из фильма

В сюжете фильма рассказывается о таинственной стране Ваканде в Африке, где за оболочкой обычной страны с джунглями скрывает необычный край технологий и прогресса. Главным героем стал сын короля Т'Чалла (Чедвик Боузман), который живет в гармонии со своим народом и до сих пор не может смириться со смертью короля-отца. Но в страну приходит враг, который хочет добраться до главной ценности страны – уникальных залежей металла. Молодой король понимает, что именно ему придется надеть маску Черной Пантеры и защищать свою землю.



"Черна Пантера" 2018: официальный кадр из фильма

Супергерой из африканской страны впервые появился на страницах комиксов еще в 1966 году, однако тогда ему выделяли лишь второстепенную роль. Но под руководством создателей студии Marvel Черная Пантера стала ключевой персоной в одноименном фильме. Стоит добавить, что однажды этого супергероя мы могли уже видеть в фильме "Первый мститель: Гражданская война" 2016 года. В прошлом году кинолента "Черная Пантера" стала одной из самых кассовых кинолент в мире. По состоянию на сейчас она находится на 9 строчке в общем рейтинге самых кассовых фильмов всех времен с мировыми сборами в 1,3 миллиона долларов.

Читайте также: Премьера фильма "Черная Пантера" в Украине: трейлер и сюжет

В супергеройской ленте сыграли также такие звезды киноиндустрии, как Майкл Б. Джордан, Энди Серкис, Лупита Нионго, Данай Джекесай Гурира, Мартин Фриман, Дэниел Калуя и другие. Стоит добавить, что кроме номинации "Лучший фильм", работа режиссера Райана Куглера также номинирована еще в 6 категориях: "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучший звук", "Лучший звуковой монтаж", "Лучшая музыка к фильму", "Лучшая песня" (All The Stars) и "Лучший дизайн костюмов". Фэнтезийная лента, которая претендовала стать одной из промежуточных картин о супергероях, неожиданно сорвала "джекпот" среди киноманов, но и завоевала изрядную долю уважения среди представителей киноакадемии, отбирающих фильмы на премию Оскар.

Черная Пантера 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Черный куклуксклановец" (BlacKkKlansman)

Режиссер: Спайк Ли

Жанр: биография, драма, криминал

Премьера в мире: 14 мая 2018

Неоднозначный и очень противоречивый фильм о первом афроамериканском полицейском из Колорадо собрал уже немало наград в других престижных премиях. Теперь дошла очередь и до Оскара, представители которого номинировали работу Спайка Ли не только в категории лучших фильмов, но и в 5 других: "Лучший режиссер", "Лучшая мужская роль второго плана" (Адам Драйвер), "Лучший сценарий-адаптация", "Лучший монтаж" и "Лучшая музыка к фильму".



"Черний куклуксклановец " 2018: официальный кадр из фильма

В центре сюжета предстает темнокожий мужчина Рон Столворт (Джон Дэвид Вашингтон) из Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, который в силу своего воспитания старается изменить систему изнутри и изменить отношение людей в США к афроамериканцам. На улице 1979 год и он устраивается в полицию, где сначала работает в архиве, а потом, по собственному желанию, попадает в отдел расследований.

Долго не думая, он стремится влиться в доверие Партии Черных пантер (афроамериканская социалистическая организация, существовавшая в США в 1970-х годах), а также параллельно вступает в местную группировку Ку-клукс-клана. В этом ему помогает напарник еврейского происхождения Флип Циммерман (Адам Драйвер).



"Черный куклуксклановец " 2018: официальные кадры из фильма

Как известно, фильм "Черный куклуксклановец" снят на основе книги Рона Столворта "Черный клановец". Фильм и книга базируются на настоящей истории о темнокожем полицейском и его коллеге-еврее. Фильм впервые был представлен на 71-м Каннском международном кинофестивале 2018 года, где сразу же получил множество положительных отзывов и завоевал Гран-при в основной конкурсной программе. И не удивительно, ведь сюжет этой ленты посвящен, как и в многих других фильмах Спайка Ли, проблеме расизма в США. Однако, стоит отметить, что этот фильм совсем по-другому раскрывает эту тему в отличие от других голливудских лент, ведь в нем показывается как расизм в отношении темнокожих, так и обратный расизм – относительно белокожих.

Черный куклуксклановец 2018: Смотреть трейлер фильма онлайн

"Богемская рапсодия" (Bohemian Rhapsody)

Режиссер: Брайан Сингер

Жанр: биография, музыка, драма

Премьера в Украине: 1 ноября 2018

Премьера в мире: 23 октября 2018

Фильм, который влюбил в себя миллионы поклонников киноиндустрии и группы Queen, заслуженно стал самым успешным музыкальным фильмом в истории кино. В частности, песня "Bohemian Rhapsody", в честь которой была названа кинолента, стала лучшим хитом ХХ века. Фильм, съемки которого долго переносились, а утверждение актеров и режиссера происходило не один месяц, все же вышел в прокат и сделал настоящий фурор в кинематографе.



"Богемская рапсодия" 2018: официальный кадр из фильма

Как известно, первая информация о съемках ленты появилась в сентябре 2010 года от гитариста Queen Брайана Мэя. Тогда же главную роль Фредди Меркьюри должен был исполнить звезда фильма "Борат" – 47-летний британец Саша Барон Коэн, но в 2013 году он покинул съемки фильма из-за творческих разногласий с создателями картины. Мужчина хотел предстать в фильме для "взрослых", в то время как Мэй и Роджер Тейлор (барабанщик Queen) хотели видеть фильм, пригодный для семейного просмотра.

В том же году стало известно, что режиссером фильма станет Декстер Флетчер, а исполнителем главной роли – Бен Уишоу. Что один, что другой участник съемочного процесса покинули проект уже в 2014 году. В 2015 году к работе был привлечен новый сценарист Энтони Маккартен, а режиссером стал Брайан Сингер, который пригласил для главной роли американского актера египетского происхождения Рами Малека, звезду сериала "Мистер Робот".



"Богемская рапсодия" 2018: официальный кадр из фильма

Уже в июле 2017 года началась подготовка к съемкам, а в сентябре в Лондоне проект официально стартовал. Но и тут постигла неудача участников фильма - главный режиссер Брайан Сингер был уволен из-за непрофессионального поведения. Тогда же в СМИ рассказывали, что режиссер много конфликтовал и часто пропускал съемки. Только месяц назад стало известно, что Брайан Сингер имел непростое прошлое, связанное с сексуальным влечением к мужчинам и детям. Так, по крайней мере, утверждали несколько мужчин и об этом частично намекнул сам Рами Малек в недавнем интервью. Сам режиссер все обвинения отвергает и называет мужчин и журналистов лжецами.

Читайте также: Секс-скандал: Брайана Сингера сняли со списка авторов "Богемной рапсодии" на премии BAFTA

Из-за сложного конфликта и временной заморозки проекта по причине отсутствия режиссера, в декабре 2017-го назначали нового режиссера – того же самого Декстера Флетчера, который ранее ушел из картины. Но согласно правилам Гильдии кинорежиссеров США, в титрах к фильму может быть указан только один режиссер – в этом случае Сингер, который начал съемки, поэтому в итоговом фильме и во всех справках указано имя Сингера, а Флетчер указан лишь в числе исполнительных продюсеров.



Браян Мей, Грем Кинг и Гвилим Ли На съемках " Богемной рапсодии"

Сложная история съемочного процесса существенно затянула выпуск фильма, но все же не повлияла на блестящий результат после премьеры. Большое количество кинокритиков часто осуждают ленту из-за искажения фактов и неправильной хронологии событий. Но в то же время продюсеры картины предварительно отмечали, что позволили себе немного творческих отступлений, поэтому "Богемнскую рапсодию" не следует считать документальной лентой.

Относительно сюжета, то в "Богемнской рапсодии" создатели фильма пытались показать историю британской рок-группы Queen от начала его основания до грандиозного выступления на концерте Live Aid в 1985 году, на котором присутствовала принцесса Диана вместе с мужем, принцем Чарльзом. Можно смело сказать, что фильм построен вокруг не только фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри, но и вокруг самой группы в целом, которая часто находилась на грани распада из-за творческих разногласий и особенности характера каждого из музыкантов.



"Богемская рапсодия" 2018: официальный кадр из фильма

Для съемок фильма были задействованы отличные киноактеры, которые были не только невероятно похожими на реальных участников музыкальной группы, но и смогли передать настроение и манеры музыкантов. Среди них – Рами Малек (Фредди), Бен Харди (Роджер Тейлор), Гвилим Ли (Брайан Мэй) и Джозеф Маццелло (Джон Дикон). Также в фильме сыграла великолепная Люси Бойнтон в роли первой возлюбленной Меркьюри-Мэри Остин, и многие другие талантливые звезды. Стоит добавить, что у Рами Малека и Люси Бойнтон завязались отношения на съемочной площадке и теперь все презентации и кинопремии актеры посещают в статусе официальной пары.



"Богемская рапсодия" 2018: официальные кадры из фильма

Для воссоздания финальных сцен концерта Live Aid была построена специальная копия оригинальной сцены 1985 года на аэродроме RAF Bovingdon. Когда организаторы реального концерта посетили место съемок, то были поражены, насколько точно съемочная команда создала реконструкцию. Фильм бесспорно заслуживает лучших наград, поэтому и не удивительно, что "Богемская рапсодия" получила 5 номинаций на премии Оскар: "Лучший фильм", "Лучшая мужская роль", "Лучший монтаж", "Лучший звук" и "Лучший звуковой монтаж". В частности, фильм номинировали на многие другие киногороды - Золотой глобус, BAFTA, Critics ' Choice Awards и другие.

Богемская рапсодия 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Фаворитка" (The Favourite)

Режиссер: Йоргос Лантимос

Жанр: биография, драма

Премьера в Украине: 31 января 2019

Премьера в мире: 30 августа 2018

Сопродукционная лента Ирландии, Великобритании и США тоже получила немало положительных отзывов от ведущих кинокритиков и самих зрителей. И этому есть логическое объяснение, ведь фильм с отличным актерским составом и интересной исторической тематикой, который дополнялся великолепными костюмами, был просто обречен на успех.

В работе режиссера Йоргоса Лантимоса, которого номинировали на Оскар в категории "Лучший режиссер", рассказывается о событиях 18 века, когда английский престол возглавляет королева Анна Стюрт. Бездетная королева (у нее умерло 17 детей) уже при слабом здоровье, которое сопровождается депрессией, подагрой и ожирением, не может вполне управлять страной и войной, что идет за ее пределами. Для этого она приняла в свой замок замужнюю Сару Черчилль – женщину, которая кроме статуса ее любовницы имела еще и большие политические амбиции.



"Фаворитка" 2018: официальные кадры из фильма

Завоевав доверие пожилой королевы, она не только получила в подарок роскошный замок Бленгейм (в котором через два века поселился реальный Уинстон Черчилль), но и билет в, казалось бы, успешное будущее. Но во дворец прибывает дальняя и бедная родственница, кузина Эбигейл Мешем, которая неожиданно занимает место "фаворитки" королевы, и все планы на будущее Сары остаются под угрозой.



"Фаворитка" 2018: официальные кадры из фильма

В историческом сатирическом фильме снялись талантливые актрисы, которые после премьеры ленты завоевали много номинаций и наград. К примеру, Оливия Колман, исполнившая роль королевы, была номинирована на премию Оскар за "Лучшую женскую роль", в то время как Эмма Стоун и Рэйчел Вайс, которые исполняли роли Эбигейл и Сары соответственно, получили номинации за "Лучшую женскую роль второго плана". Стоит добавить, что в 2015 году, когда утверждали актеров фильма, среди претенденток на роль Сары Черчилль была звезда "Титаника" Кейт Уинслет, но уже через несколько месяцев ее заменили на Рэйчел Вайс. В фильме также снялись Джон Элвин, Николас Голт и другие.



Актриса Марго Робби и режиссер Йоргос Лантимос на зйоках фильма " Фаворитка"

Впервые "Фаворитку" показали на Венецианском кинофестивале 30 августа, где фильм собрал немало наград, а на большие экраны он вышел только в конце ноября в США. В Украине зрители смогли его увидеть только в последний день января – в кинотеатрах его показывали в оригинале с украинскими субтитрами. На премию Оскар его номинировали в 10 престижных категориях: "Лучший фильм года", "Лучший режиссер", "Лучшая женская роль", "Лучшая женская роль второго плана" (2 номинантки), "Лучший оригинальный сценарий", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучшая операторская работа", "Лучший монтаж" и "Лучший дизайн костюмов".

Фаворитка 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Зеленая книга" (Green book)

Режиссер: режиссер Питер Фаррелли

Жанр: биография, драма, комедия

Премьера в Украине: 24 января 2019

Премьера в мире: 11 сентября 2018

Еще одна биографическая лента пополнила ряды номинантов-фильмов на премию Оскар. Автором американской картины стал известный режиссер Питер Фаррелли, который ранее уже снимал комедийные ленты, а также мужчина стал соавтором сценария к фильму вместе с Ником Валлелонгом и Брайаном Гейесом Карри. Что интересно, один из сценаристов, Ник, является настоящим родственником водителя, которого показали в картине. После премьеры фильма родственники темнокожего Дона Ширли обвинили создателей картины в искажении фактов.

О съемках фильма загороли еще в 2017 году и в том же году осенью на главные роли были утверждены знаменитые актеры Вигго Мортенсен и Магершала Али. К актерскому составу "Зеленой книги" также присоединились Линда Карделлини, Икбал Теба, Себастьян Манискалко и другие.



"Зеленая книга" 2018: официальные кадры из фильма

Сюжет фильма рассказывает о малообразованном вышибале итальянско-американского происхождения, которого нанимают в качестве водителя одного из лучших джазовых пианистов мира Дона Ширли. Поездка должна быть долгой, ведь она будет простираться по всеум югу США. Во время путешествия они пользуются "Зеленой книгой", в которой рассказывается о всех безопасных и дружелюбных местах к темнокожим, ведь события фильма происходят в 1962 году. Во время поездки двое мужчин встречаются не только с враждебным расистским отношением, но и находят настоящую дружбу, о которой они вначале даже не задумывались.



"Зеленая книга" 2018: официальные кадры из фильма

Мировая премьера уже состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в сентябре прошлого года, и уже традиционно после этого ее продемонстрировали на больших экранах через несколько месяцев. Учитывая поднятую проблематику фильма, "Зеленая книга" уже получила много других кинонаград и одобрений со стороны кинокритиков, хотя часто эту ленту называют довольно переоцененной и даже похожей по хронологическим рамкам и проблемой с "черным куклускланивцем", о котором мы уже писали выше.

Читайте также: Премьера фильма "Зеленая книга": почему стоит посмотреть комедийную драму

Несмотря на это, "Зеленая книга" получила 5 престижных номинаций на премии Оскар-2019: "Лучший фильм года", "Лучшая мужская роль (Вигго Мортенсен), "Лучшая мужская роль второго плана" (Магершала Али), "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший монтаж".

Зеленая книга 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Рим" (Roma)

Режиссер: режиссер Альфонсо Куарон

Жанр: драма

Премьера в мире: 30 августа 2018

Наблюдая за предыдущими кинолентами, складывается впечатление, что все фильмы, которые "выходили" в свет 30 августа, то есть на второй день Венецианского международного кинофестиваля, могут смело претендовать на престижные награды премии Оскар. Это и не удивительно, ведь обычно на таких кинофестивалях появляются интересные арт-хаусные ленты, которые поднимают остро-социальные темы. А именно это и любит Американская академия киноискусств, отвечающая за премию Оскар.



Режиссер Альфонсо Куарон и актриса пихта Апарисио на съемках фильма " Рим"

Режиссером, продюсером, сценаристом и оператором одновременно в фильме "Рим" стал мексиканский кинорежиссер Альфонсо Куарон. Фильм получил много похвал кинокритиков, зрителей и организаторов именитых кинопремий. Лента является особой не только из-за черно-белых цветов, а и благодаря, казалось бы, простому сюжету. События фильма развиваются еще в начале 1970-х годов в Мехико, где происходят внезапные и тревожные изменения в жизни одной мексиканской семьи среднего класса и в стране в целом.

Домработница Клео (Пихта Апарисио) и ее подруга уже длительное время работают в многодетной семье и часто заменяют детям родных родителей. Папа детей Антонио (Фернандо Гредиага) часто не бывает дома и исчезает из жизни семьи, заводя на стороне "интрижку". Мать четырех совместный детей София (Марина Де Тавира) самостоятельно начинает воспитывать детей вместе со своей мамой и помощницами по дому. В это же время судьбу героев преломляют студенческие беспорядки 10 июня 1971 года, когда на улицах города студентов расстреливают солдаты и другие бандитские группировки. Все было бы не так тяжело и трагично, если бы один из последних не был отцом будущего ребенка Клео. История тяжелая и неоднозначная, однако действительно заслуживает размышления и одобрения.



"Рим" 2018: официальные кадры из фильма

Съемки фильма были анонсированы еще в сентябре 2016 года и через несколько месяцев работа над производством официально стартовала. Во время съемок, правда, произошла досадная ситуация, – в ноябре того же года ограбили съемочную группу. Среди них – две женщины пострадали, пять участников съемочной команды были госпитализированы, а все личные вещи и украшения были похищены. По информации самих пострадавших, в тот день группа людей под видом городских рабочих подошла к ним, чтобы прервать съемочный процесс. Началась драка, несмотря на разрешение для съемок, после чего произошел досадный инцидент.

Фильм "Рим" отметили много кинопремий, в частности, Венецианский фестиваль, Critics 'Choice Movie Awards, а теперь – и премия Оскар, в которой лента фигурирует в 10 категориях: "Лучший фильм года", "Лучший режиссер", "Лучшая женская роль", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший фильм на иностранном языке", "Лучшая работа художника-постановщика", "Лучшая операторская работа", "Лучший звук" и "Лучший звуковой монтаж".

Рим 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Рождение звезды" (A Star Is Born)

Режиссер: режиссер Брэдли Купер

Жанр: мюзикл, драма, мелодрама

Премьера в Украине: 11 октября 2018

Премьера в мире: 31 августа 2018

Фильм, который наделал много "шума" в киноиндустрии. Фильм, который неожиданно по-новому открыл знаменитую поп-диву Леди Гагу и талантливого актера Брэдли Купера. Фильм, который на основе простого сюжета сумел создать ряд невероятных композиций, которые несколько недель били всемирные музыкальные чарты и рейтинги YouTube. Это все о мелодраматической ленту "Рождение звезды" режиссера Брэдли Купера, который, словно, по зову судьбы, не только случайно стал создателем фильма, но и его главным героем.



Режиссер и актер Брэдли Купер в фильме "Рождение звезды"

Если говорить сразу о сюжете, то он рассказывает об известном кантри-музыканте Джексоне Майне (Брэдли Купер), который постепенно теряет не только слух, но и популярность. Певец все чаще обращается "к рюмке", которая приводит его в один клуб американского города, где он гастролировал. Там он встречает талантливую девушку Элли (Леди Гагу), которая с невероятными вокальными данными не может реализовать себя дальше, чем выступления в провинциальном кабаре. Знакомство превращается не только в бурный роман, но и в творческий дуэт, в котором стремительную славу приобретает как Элли, так и Майн. Однако девушка начинает нравиться публике больше, чем кантри-исполнитель, из-за чего начинаются проблемы личного характера. Смогла ли любовь победить личные и творческие трудности пары – вы можете увидеть в проникновенной киноленте.

Читайте также: Леди Гага сделала тату в честь фильма "Рождение звезды": фото

Сама же картина была снят как римейк на одноименные фильмы 1954-го и 1976-го годов. Сначала в фильмах говорилось о главной героине, которая приобретает успех как актриса, а уже в новом фильме о ней рассказывают, как о певице. Сначала режиссером фильма стал 88-летний американский актер и режиссер Клинт Иствуд, но когда он взял на главную роль Брэдли Купера, то решил передать ему режиссерское кресло. И так, неожиданно для самого Купера, фильм "Рождение звезды" стал для него настоящим режиссерским дебютом. Сам же Клин Иствуд занялся продюсированием фильма. Что интересно, на роль певицы рассматривали также Бейонсе и Кэти Перри, но выбор остановился на Леди Гаге, которая ранее уже участвовала в шести полнометражных фильмах. Сама же Леди Гага ранее признавалась, что с детства мечтала стать актрисой, но сложилось так, что ей удалось быстрее пробиться на музыкальную сцену, поэтому серьезную актерскую карьеру она оставила в далекий "сундук".



"Рождение звезды" 2018: официальные кадры из фильма

Впрочем, это не помешало ему отлично сыграть в музыкальной ленте. Многие кинокритики соглашались во мнении, что ранее трижды номинированный на премию Оскар Брэдли Купер по-джентельменски уступал в фильме Леди Гаге, но их актерский дуэт все же признают одним из лучших в 2018 году. Кроме совместной работы на съемочной площадке, они создали 15 совместных композиций, которые вошли в хронометраж фильма. Самая популярная из них – песня Shallow, выпущенная лейблом Interscope Records, которая сейчас получила большое количество наград как лучший хит к фильму. В частности, на YouTube-канале Леди Гаги эту композицию прослушали почти 300 миллионов раз меньше, чем за полгода. Стоит добавить, что все песни, звучащие в фильме, были записаны вживую без фонограммы, ведь это было одним из обязательных условий Леди Гаги, когда та согласилась на роль в фильме Брэди Купера.



"Рождение звезды" 2018: официальный кадр из фильма

Что интересно, некоторые сцены из фильма были сняты во время концерта певицы в Лос-Анджелесе в августе 2017 года. Тогда же проходил ее концерт в рамках тура в поддержку альбома Джоан. В декабре 2018 года фильм "Рождение звезды" вошел в список 10 лучших фильмов 2018 года по версии Американского института киноискусств. Также фильм уже собрал немало статуэток на премиях Золотой глобус, BAFTA, Critics' Choice Awards 2019 и тому подобное. Но все находятся в трепетном ожидании перед церемонией Оскар, ведь на эту премию фильм был номинирован аж 8 раз! Среди них – "Лучший фильм года", "Лучшая мужская роль", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучшая женская роль", "Лучший сценарий-адаптация", "Лучшая операторская работа", "Лучший звук" и "Лучшая песня".

Рождение звезды 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

"Власть" (Vice)

Режиссер: режиссер Адам МакКей

Жанр: биография, драма, история, комедия

Премьера в Украине: 21 февраля 2019

Премьера в мире: 12 декабря 2018

Американская лента режиссера и сценариста Адама МакКея частично напоминает прошлогоднюю работу Джо Райта "Темные времена" об известном британском государственном деятеле Уинстоне Черчилле. В новом же фильме, снятом на реальных событиях, рассказывается о Дике Чейни, который был вице-президентом США с 2001 по 2009 годы. Продюсерами нового фильма "Власть" стала команда лучших голливудских представителей: Брэд Питт, Деде Гарднер, Джереми Клейнер, Меган Эллисон, Кевин Дж. Мессик, Уилл Феррелл и Адам Маккей. О съемках фильма впервые было анонсировано в 2016 году.



"Власть" 2018: официальный кадр из фильма

По сюжету кинокартины, главный герой Дик Чейни (Кристиан Бэйл) находился в высших кругах американского общества 20 лет. За время своей политической карьеры он служил в администрациях четырех президентов США и знал все, что происходит "за кадром". Благодаря своему умению убеждать представителей высших эшелонов власти, а также благодаря ясному уму и умению приспосабливаться к разным людям Дик смог стать настоящим кукловодом. Особое уважение и славу он приобрел во времена президентства Джорджа Буша-младшего (Сэма Роквелла). Находясь в роли теневого игрока, он изменил ход истории, о чем никто не догадывался.

Как известно, роль Дика Чейни сразу же доверили талантливому актеру Кристиану Бейлу, который для того, чтобы вжиться в нужную роль, пересмотрел не один видеоролик с реальным политиком. Кроме этого, он не только научился копировать его движения и мимику, но и растолстел ради роли на целых 18 килограммов! Хотя это уже не первый эксперимент с весом Кристиана – для фильма "Машинист" в 2004 году ради роли Тревора Резника он похудел на 28,5 килограммов. Сам же режиссер картины Адам МакКей не впервые сотрудничает с Бэйлом, ведь в 2016 году он был создателем "Игры на понижение", где был номинирован на Оскар за лучшую режиссеру, а Бэйл исполнил там главную роль. В киноленте также снялись такие известные актеры, как Эми Адамс, Стив Карелл и другие.



"Власть" 2018: официальный кадр из фильма

Стоит отметить, что фильм "Власть" получил немало как положительных, так и отрицательных отзывов. В западных СМИ отмечают, что кинолента стала наиболее поляризованной по реакции кинокритиков, что когда-небуль номинировалась на премию Оскар в категории "Лучший фильм". Впрочем, что решит Академия киноискусств, мы узнаем уже через несколько дней, а пока добавим, что картина "Власть" была номинирована в 8 категориях: "Лучший фильм года", "Лучший режиссер", "Лучшая мужская роль", "Лучшая мужская роль второго плана", "Лучшая женская роль второго плана", "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший монтаж" и "Лучший грим и прически".

Власть 2018: смотреть трейлер фильма онлайн

А пока мы ожидаем 91 церемонию вручения кинопремии Оскар, которая состоится 24 февраля 2019 года, поделитесь своими мыслями, какой из фильмов, по вашему мнению, заслуживает высшей победы.



Всі фото: IMDb