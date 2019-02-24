Оскар-2019: самые провальные образы красной дорожки

На церемонии Оскар-2019 значительная часть звезд выбрали яркие и провокационные образы, которые поразили поклонников. Мы выбрали самые смешные платья, которые критики уже называют провальными.

В Голливуде началась престижная церемония Оскар-2019. Почти каждый год звезды изрядно удивляют своим выбором относительно платьев и общего вида. Время посмотреть, кому не удалось произвести впечатление и устроить "выход года" и приковать к себе внимание многих фотовспышек.

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Добавим, что церемония награждения начнется 25 февраля в 3 часа ночи по киевскому времени (24 февраля в 17:00 в Лос-Анджелесе).

Самые провальные образы красной дорожки Оскар-2019

Билли Портер

Рут Картер

Аквафина

Мари Кондо

Шангела

Джемма Чан