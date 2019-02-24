Оскар-2019: самые провальные образы красной дорожки

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Оскар 2019 провальные образы - фото с красной дорожки премии Оскар
Билли Портер на церемонии Оскар-2019 / LifeStyle 24

На церемонии Оскар-2019 значительная часть звезд выбрали яркие и провокационные образы, которые поразили поклонников. Мы выбрали самые смешные платья, которые критики уже называют провальными.

В Голливуде началась престижная церемония Оскар-2019. Почти каждый год звезды изрядно удивляют своим выбором относительно платьев и общего вида. Время посмотреть, кому не удалось произвести впечатление и устроить "выход года" и приковать к себе внимание многих фотовспышек.

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Добавим, что церемония награждения начнется 25 февраля в 3 часа ночи по киевскому времени (24 февраля в 17:00 в Лос-Анджелесе).

Самые провальные образы красной дорожки Оскар-2019

Билли Портер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений NBC OUT (@nbcout)

 

Рут Картер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений BellaNaija (@bellanaijaonline)

 

Аквафина

 

Мари Кондо

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Page Six (@pagesix)

 

Шангела

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Racers Nation (@racersnation)

 

Джемма Чан

 

 

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Теги: Оскар-2019 Голливуд Кино LifeStyle Мода Новости LifeStyle Стиль и мода Оскар
Источник: LifeStyle 24
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