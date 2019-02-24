Оскар-2019: потрясающие фото с красной дорожки
91 церемония награждения кинопремии Оскар-2019 началась в воскресенье, 24 февраля в 3:00 (по киевскому времени). На красной дорожке "Оскара" звезды начали появляться за несколько часов до начала и продемонстрировали роскошные наряды. Лучшие образы звезд мировой киноиндустрии – смотрите в нашем материале.
Объявление победителей премии Оскар-2019 состоялось традиционно в театре "Долби" в Лос-Анджелесе (США). Номинанты на премию были объявлены 22 января, а 4 февраля для них был устроен традиционный обед, куда пришло много звезд киноиндустрии.
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Ежегодно мир узнает о новых номинантах и победителях, однако не покидает интерес и красную дорожку, наблюдать за которой не менее увлекательно, чем за событиями, разворачивающимися на сцене.
За идеальными образами знаменитостей в этот вечер скрывается работа голливудских стилистов, а на изготовление платьев идут десятки часов ручной работы. Поэтому появления звезд на красной дорожке ждут не меньше, чем результатов "Оскара".
Эмилия Кларк
Мишель Йео
Эшли Грэм
Марина де Тавира
Ирина Шейк и Брэдли Купер
Шарлиз Терон
Дженнифер Лопес
Реджина Кинг
Леди Гага
Дженнифер Хадсон
Крис Эванс
Рэйчел Вайс