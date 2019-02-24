Оскар-2019: потрясающие фото с красной дорожки

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Оскар 2019 - фото с красной дорожки премии Оскар - лучшие образы

91 церемония награждения кинопремии Оскар-2019 началась в воскресенье, 24 февраля в 3:00 (по киевскому времени). На красной дорожке "Оскара" звезды начали появляться за несколько часов до начала и продемонстрировали роскошные наряды. Лучшие образы звезд мировой киноиндустрии – смотрите в нашем материале.

Объявление победителей премии Оскар-2019 состоялось традиционно в театре "Долби" в Лос-Анджелесе (США). Номинанты на премию были объявлены 22 января, а 4 февраля для них был устроен традиционный обед, куда пришло много звезд киноиндустрии.

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Ежегодно мир узнает о новых номинантах и победителях, однако не покидает интерес и красную дорожку, наблюдать за которой не менее увлекательно, чем за событиями, разворачивающимися на сцене.

За идеальными образами знаменитостей в этот вечер скрывается работа голливудских стилистов, а на изготовление платьев идут десятки часов ручной работы. Поэтому появления звезд на красной дорожке ждут не меньше, чем результатов "Оскара".

Эмилия Кларк

 

Мишель Йео

 

Эшли Грэм 

 

Марина де Тавира

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cinemex (@cinemex)

 

Ирина Шейк и Брэдли Купер

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений etalk (@etalkctv)

Шарлиз Терон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Дженнифер Лопес

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Magazine (@elleusa)

Реджина Кинг

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Леди Гага

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ELLE Magazine (@elleusa)

Дженнифер Хадсон

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Крис Эванс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Just Jared (@justjared)

Рэйчел Вайс

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kate Young (@kateyoung)

 

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Роскошь и блеск: актриса Эмилия Кларк покрасовалась на красной дорожке Оскар-2019
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Теги: LifeStyle Стиль и мода Оскар-2019 Награды Новости LifeStyle Оскар Кино
Источник: LifeStyle 24
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