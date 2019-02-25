Оскар-2019: хронология объявления победителей

91 церемония награждения кинопремии Оскар-2019 началась 25 февраля в 3 часа (по киевскому времени). Во время церемонии награждения выбрали победителей в 24 номинациях.

Традиционно церемония награждения Оскар-2019 происходит в последнюю неделю февраля. В этом году на грандиозной церемонии Оскар-2019 впервые за последние 30 лет не будет ведущего. В конце 2018 года комик Кевин Харт со скандалом отказался от должности ведущего из-за гомофобных публикаций в Twitter. По словам актера, когда-то он публиковал "твиты", которые могли бы оскорбить ЛГБТ-сообщество. В следствии этого он решил отказаться от роли ведущего на долгожданном мероприятии. Поэтому золотые статуэтки будут вручать голливудские актеры, не заявленные в номинациях.

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Объявление номинантов премии Оскар-2019 состоялось еще 22 января 2019 года, а финальное голосование за победителей кинонаграды происходило с 12 по 19 февраля. Ее проведут, по установленным традициям, в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. А перед этим на красную дорожку приедут лучшие звезды киноиндустрии, которые будут хвастаться своими роскошными платьями и смокингами.

Что интересного подготовила нынешняя церемония премии Оскар и какими яркими моментами она запомнится – следите за нашей текстовой трансляцией!