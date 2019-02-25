Леди Гага и Брэдли Купер сорвали овации чувственным выступлением на Оскаре-2019

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Оскар-2019: выступление Леди Гаги и Брэдли Купера
Оскар-2019: выступление Леди Гаги и Брэдли Купера / Скриншот

Главные актеры фильма "Звезда родилась" (A Star Is Born) Леди Гага и Брэдли Купер исполнили совместную песню Shallow, которая стала хитом во всем мире. Артисты сумели сорвать овации после чувственного пения.

Лос-Анджелес охватила кинолихорадка: голливудские актеры и режиссеры приехали в город, чтобы поболеть за своих коллег и получить престижные награды Оскар-2019. И хотя яркое шоу проходит без ведущего, это никак не повлияло на его фееричность.

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Один за другим знаменитости вручали номинантам золотые статуэтки, будоража зал трогательными эмоциями победителей. Но, пожалуй, больше всего запомнится звездным гостям грандиозное выступление Леди Гаги и Брэдли Купера. Певица, сыгравшая популярную мелодию на рояле, с первых аккордов заставила всех увлеченно наблюдать за перфомансом. Во время исполнения песни Shallow Леди Гага в очередной раз переживала каждое спетое слово, а Брэдли Купер в конце выступления сел рядом со звездой, розчувствовав всех зрителей.

Такой романтический дуэт сорвал овации в зале Dolby Theatre.

Выступление Леди Гаги и Брэдли Купера на Оскар-2019: смотрите видео

 

Кроме Леди Гаги и Брэдли Купера, на шоу выступил Адам Ламберт, который совместно с музыкантами Queen исполнил легендарные хиты коллектива. Именно они начали феерическое шоу, заставив всех звездных гостей подпевать любимые композиции. Согласно анонсу, на сцене Оскара-2019 можно будет насладиться выступлением Кендрика Ламара и Дженнифер Хадсон.

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Теги: Голливуд Награды Оскар-2019 Новости LifeStyle LifeStyle Леди Гага Музыка
Источник: LifeStyle 24
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