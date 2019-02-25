Оскар-2019: Оливия Колман стала лучшей актрисой

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Оскар 2019 - Лучшая актриса: кто победил в номинации Лучшая женская роль
Оскар-2019: лучшая актриса года / Фото из открытых источников

В Лос-Анджелесе состоялось одно из самых ожидаемых кинособытий года – вручение наград Оскар-2019. В номинации "Лучшая актриса" победу одержала Оливия Колман.

24 февраля калифорнийский город Лос-Анджелес стал меккой мира кино, ведь именно здесь, в Dolby Theatre, состоялась 91-я церемония награждения Оскар-2019. Голливудские звезды в роскошных нарядах приехали в город, чтобы побороться за престижную статуэтку в 24 номинациях.

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В одной из главных категорий – "Лучшая актриса" – победу одержала Оливия Колман, сыгравшая главную роль в фильме "Фаворитка" (The Favourite).

олівія колман
Оливия Колман / Getty Images

В работе режиссера Йоргоса Лантимоса рассказывается о событиях 18 века, когда английский престол возглавляет королева Анна Стюрт (которую сыграла Колман). Бездетная королева (у нее умерло 17 детей) уже при слабом здоровье, которое сопровождается депрессией, подагрой и ожирением, не может вполне управлять страной и войной, что идет за ее пределами. Для этого она приняла в свой замок замужнюю Сару Черчилль – женщину, которая кроме статуса ее любовницы имела еще и большие политические амбиции.

Фильм "Фаворитка": смотрите видео трейлера

 

Всего на престижную награду претендовали 5 голливудских актрис: Пихта Апарисио ("Рим" / Roma), Гленн Клоуз ("Жена" / The Wife), Оливия Колман ("Фаворитка" / The Favourite), Леди Гага ("Звезда родилась" / A Star Is Born) и Мелисса Маккарти ("Сможете ли вы меня простить?"/ Can You Ever Forgive Me?).

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Теги: Награды Голливуд Оскар-2019 LifeStyle Новости LifeStyle Оскар Кино
Источник: LifeStyle 24
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