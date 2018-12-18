Шорт-лист Оскара 2019: список номинантов престижной кинопремии

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Оскар 2019: номинанты кинопремии - список претендентов на Оскар
Номинанты на Оскар 2019 / 24 канал

Американская киноакадемия объявила список номинантов на премию "Оскар". Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Донбасс" не попал в шорт-лист престижной кинопремии. Однако, украинская лента "Лай собак вдалеке"уже получила 25 наград в мире и вошла в шорт-лист премии.

Награду "Лучший фильм на иностранном языке" могут получить фильмы из Колумбии, Дании, Японии, Ливана или Польши.

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Премия "Оскар-2019": список номинантов

Лучший фильм на иностранном языке

"Birds of Passage", Колумбия

"Виновный", Дания

"Never Look Away", Германия

"Shoplifters", Япония

"Айка", Казахстан

"Капернаум", Ливан

"Рим", Мексика

"Холодная война", Польша

"Пылающий", Южная Корея

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Лучший документальный фильм

"Charm City"

"Communion"

"Преступление + наказание"

"Dark Mone"

"Лай собак вдалеке"

"Свободный подъем в одиночку"

"Hale County This Morning, This Evening"

"Minding the Gap"

"Of Fathers and Sons"

"На ее плечах"

"RBG"

"Прогульщики"

"The Silence of Others"

"Три одинаковых незнакомцы"

"Будешь моим соседом?"

Лучший короткометражный документальный фильм

"Black Sheep"

"Конец игры"

"Шлюпка"

"Los Comandos"

"My Dead Dad's Porno Tapes"

"A Night at the Garden"

"Period. End of Sentence"

"63 Boycott"

"Women of the Gulag"

"Zion"

Лучший грим

"Черная Пантера"

"Богемная рапсодия"

"На границе миров"

"Две королевы"

"Стэн и Олли"

"Суспирия"

"Власть"

Лучший саундтрек

"Аннигиляция"

"Мстители: Война бесконечности"

"Баллада Бастера Скраггса"

"Черная Пантера"

"Черный клановец"

"Безумно богатые азиаты"

"Смерть Сталина"

"Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда"

"Человек на Луне"

"Если Бил-стрит могла бы заговорить"

"Остров собак"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Тихое место"

"Первому игроку приготовиться"

"Власть"

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Лучшая песня

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings, "Баллада Бастера Скраггса"

Treasure, "Красивый мальчик"

All The Stars, "Черная пантера"

Revelation, "Boy Erased"

Girl In The Movies, "Пышка"

We Will not Move, "Ваша ненависть"

The Place Where Lost Things Go, "Мэри Поппинс возвращается"

Trip A Little Light Fantastic, "Мэри Поппинс возвращается"

Keep Reachin, " Куинси"

I'll Fight, "RBG"

A Place Called Slaughter Race, "Ральф против интернета"

OYAHYTT, "Простите за беспокойство"

Shallow, "Звезда родилась"

Suspirium, "Суспирия"

The Big Unknown, "Вдовы"

Лучший анимационный короткометражный фильм

"Age of Sai"

"Animal Behaviour"

"Bao"

"Bilby"

"Bird Karma"

"Late Afternoon"

"Lost & Found"

"One Small Step"

"Pépé le Morse"

"Weekends"

Лучший игровой короткометражный фильм

"Caroline"

"Chuchotage"

"Detainment"

"Дикарь"

"Икар"

"Marguerite"

"Майский день"

"Мама"

"Skin"

"Wale"

Лучшие спецэффекты

"Человек-муравей и Оса"

"Мстители: Война бесконечности"

"Черная Пантера"

"Кристофер Робин"

"Человек на Луне"

"Мир Юрского периода 2"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Первому игроку приготовиться"

"Хан Соло: Звездные войны. Истории"

"Удивительный мир Марвена"

Теги: LifeStyle Кино
Источник: 24 канал
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