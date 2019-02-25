Оскар-2019: появились первые снимки с фотосессии победительницы в номинации Реджины Кинг
Культовая церемония награждения лучших звезд, которые отличились своими достижениями в кинематографии в 2019 году, состоялась в воскресенье, 24 февраля. Оскар-2019 только отгремел, а одна из победительниц уже успела сняться в традиционной фотосессии для Vanity Fair.
Одно из самых ожидаемых событий февраля Оскар-2019 объявила своих фаворитов и победителей во всех номинациях накануне, 24 февраля. Кто получил желанную статуэтку вы можете прочитать на нашем сайте. В традиционной фотосессии уже успела сняться Реджина Кинг, которая получила статуэтку за "Лучшую женскую роль второго плана" в фильме ("Если Бил-стрит могла бы заговорить" / If Beale Street Could Talk).
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Перед объективами fashion-фотографов темнокожая голливудская актриса предстала в белоснежном платье с открытыми плечами и большим распоркой от бедра. Ее образ дополняли массивные бриллиантовые украшения. На фотографиях Реджина позировала с полученной статуэткой, показывая эмоции радости.
Реджина Кинг / Twitter / @TheAcademy
Реджина Кинг / Twitter / @TheAcademy
Смотреть трейлер к фильму "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk): видео