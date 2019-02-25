Оскар-2019: появились первые снимки с фотосессии победительницы в номинации Реджины Кинг

65 Читати новину українською
Реджина Кинг, победительница Оскар-2019 в номинации "Лучшая женская роль второго плана"
Реджина Кинг, победительница Оскар-2019 в номинации "Лучшая женская роль второго плана" / Twitter / @TheAcademy

Культовая церемония награждения лучших звезд, которые отличились своими достижениями в кинематографии в 2019 году, состоялась в воскресенье, 24 февраля. Оскар-2019 только отгремел, а одна из победительниц уже успела сняться в традиционной фотосессии для Vanity Fair.

Одно из самых ожидаемых событий февраля Оскар-2019 объявила своих фаворитов и победителей во всех номинациях накануне, 24 февраля. Кто получил желанную статуэтку вы можете прочитать на нашем сайте. В традиционной фотосессии уже успела сняться Реджина Кинг, которая получила статуэтку за "Лучшую женскую роль второго плана" в фильме ("Если Бил-стрит могла бы заговорить" / If Beale Street Could Talk).

Читайте также: Актеры-номинанты премии Оскар снялись в волшебном фотосете для Vanity Fair

Перед объективами fashion-фотографов темнокожая голливудская актриса предстала в белоснежном платье с открытыми плечами и большим распоркой от бедра. Ее образ дополняли массивные бриллиантовые украшения. На фотографиях Реджина позировала с полученной статуэткой, показывая эмоции радости.

Реджина Кінг переможці Оскар-2019 Найкраща жінча роль другого плану
Реджина Кинг / Twitter / @TheAcademy

Реджина Кінг переможці Оскар-2019 Найкраща жінча роль другого плану
Реджина Кинг / Twitter / @TheAcademy

Смотреть трейлер к фильму "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk): видео

 

blog_ava
Мы не сказали "нет", – ANNA MARIA решили оправдаться за скандальные заявления о Крыме
сегодня
1155
Теги: Оскар-2019 Голливуд LifeStyle Мода Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Оскар-2019: самые провальные образы красной дорожки
сегодня 12:01 Оскар-2019: самые провальные образы красной дорожки
190
Оскар-2019: хронология объявления победителей
сегодня 06:33 Оскар-2019: хронология объявления победителей
888
Нацотбор на Евровидение-2019: что известно о финалистах шоу и их песнях
23 февраля 15:37 Нацотбор на Евровидение-2019: что известно о финалистах шоу и их песнях
Юлія Михайлова 3755
Отбор на Евровидение 2019 от Украины: кто прошел в финал
23 февраля 13:40 Отбор на Евровидение 2019 от Украины: кто прошел в финал
10291
Что почитать интересного: пять ярких книг, которые нельзя пропустить
22 февраля 20:00 Что почитать интересного: пять ярких книг, которые нельзя пропустить
Євгенія Мазур 421
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук