Оскар-2019: появились первые снимки с фотосессии победительницы в номинации Реджины Кинг

Культовая церемония награждения лучших звезд, которые отличились своими достижениями в кинематографии в 2019 году, состоялась в воскресенье, 24 февраля. Оскар-2019 только отгремел, а одна из победительниц уже успела сняться в традиционной фотосессии для Vanity Fair.

Одно из самых ожидаемых событий февраля Оскар-2019 объявила своих фаворитов и победителей во всех номинациях накануне, 24 февраля. Кто получил желанную статуэтку вы можете прочитать на нашем сайте. В традиционной фотосессии уже успела сняться Реджина Кинг, которая получила статуэтку за "Лучшую женскую роль второго плана" в фильме ("Если Бил-стрит могла бы заговорить" / If Beale Street Could Talk).

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Перед объективами fashion-фотографов темнокожая голливудская актриса предстала в белоснежном платье с открытыми плечами и большим распоркой от бедра. Ее образ дополняли массивные бриллиантовые украшения. На фотографиях Реджина позировала с полученной статуэткой, показывая эмоции радости.



Реджина Кинг / Twitter / @TheAcademy



Реджина Кинг / Twitter / @TheAcademy

Смотреть трейлер к фильму "Если Бил-стрит могла бы заговорить" (If Beale Street Could Talk): видео