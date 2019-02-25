Церемония награждения премией Оскар-2019: онлайн-трансляция

Церемония награждения премиями Оскар-2019 началась 24 февраля по местному времени в Лос-Анджелесе и 25 февраля ночью по киевскому времени. Торжественному событию предшествовала роскошная красная дорожка, на которую приехали сотни знаменитостей, среди которых и заявленные номинанты. Трансляция приезда гостей началась за полтора часа до самой церемонии Оскар.

Онлайн-трансляцию премии Оскар-2019 можно просмотреть на официальном сайте кинонаграды, или же с помощью подписки на официальном американском телеканале ABC, который будет доступен в отдельных регионах США. В общем, трансляция церемонии вручения Оскара запланирована минимум в 225 странах мира. В Украине трансляцию премии Оскар будет комментировать Александр Скичко и Светлана Катренко на телеканале "ТРК Украина".

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Когда состоится премия Оскар-2019?



Трансляция красной дорожки – 24 февраля в 15:30 в Лос-Анджелесе и 25 февраля в 1:30 в Украине.

Трансляция церемонии награждения – 24 февраля в 17:00 в Лос-Анджелесе и 25 февраля в 3:00 в Украине.

Онлайн-трансляция премии Оскар-2019 смотреть онлайн:

Отбор номинантов премии Оскар начался еще 7 января и завершился 14-го января 2019 года. Сами номинанты были объявлены 22 января, а 4 февраля для них был устроен традиционный ланч, куда пришли многие звезды киноиндустрии. Долгожданное объявление номинантов премии "Оскар" в 24 категориях состоялось 22 января, а финальное голосование за победителей на самую престижную награду в кино завершилось 19 февраля. Сегодня, 24 февраля (в Украине – 25 февраля) пройдет 91 церемония награждения лауреатов, и мы наконец узнаем, кто удостоился золотых статуэток.