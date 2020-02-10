Оскар-2020: Брэд Питт посвятил престижную награду своим детям

Голливудский актер Брэд Питт оказался в центре внимания всех западных СМИ. В 2020 году он наконец получил долгожданную премию за второстепенную роль в фильме "Однажды в Голливуде". Свою победу Брэд Питт публично посвятил своим детям.

Как известно, в ночь на 10 февраля в Калифорнии прошла церемония награждения премиями Оскар-2020. В номинации "Лучший актер второго плана" победу одержал Брэд Питт. Актер вышел на сцену Dolby Theatre и произнес довольно эмоциональную речь.

Важно: Победители премии Оскар-2020: перечень

Голливудский красавец не обошел вниманием угрозу импичмента Дональда Трампа, пошутив над этим политическим событием, отметил работу Квентина Тарантино и своих коллег, в частности, Леонардо Ди Каприо. А в завершение речи Брэд Питт признался, что посвящает победу своим 6 детям – Мэддоксу, Захаре, Шайло, Вивьен, Паксу и Ноксу.

Я не из тех, кто любит оглядываться назад, но то, что сейчас происходит, просто вынуждает меня это сделать. Я стою здесь благодаря всем тем замечательным людям, которых я встретил однажды в Голливуде. Эту награду я посвящаю своим детям, которые делают ярче каждый мой день. Я обожаю вас!

– отметил Брэд Питт.

И на этом актер не остановился и за кулисами Оскара-2020 пообщался с журналистами о потомках. Как передает People, репортеры пытались расспросить, или наладились у него отношения со старшим сыном Мэддоксом. Брэд Питт признался, что парень оценил его работу в киноленте "Однажды в Голливуде". Кроме этого, звездный папочка прокомментировал слухи о режиссерских предпочтениях Мэддокса.

"Мое главное желание, чтобы все мои дети были счастливы. Я хочу, чтобы они шли за своей мечтой, за тем, что для них действительно интересно. Но Сначала они должны многое попробовать, найти свою настоящую страсть. А моя задача – лишь направлять их", – поделился Брэд Питт.

Смотрите видео, как Брэд Питт получил награду Оскар-2020:

Журналисты LifeStyle 24 ранее сообщали, что актер усиленно работает над тем, чтобы восстановить общение с 18-летним Мэддоксом. Чтобы поговорить с сыном, Брэд Питт даже пропустил церемонию награждения BAFTA, которая прошла в Лондоне 2 февраля. Таким образом звездный папаша хотел показать, что семья для него важнее работы. Кроме этого, парень, который учится в Южной Корее, приехал всего на несколько дней в Лос-Анджелес, поэтому актер не мог упустить шанс встретиться с отпрыском.

Известно, что общение Брэда Питта и Мэддокса прекратилось в 2016 году. Тогда у актера был громкий скандал со своей женой Анджелиной Джоли на борту частного самолета. Мэддокс вступился за звездную маму, которая впоследствии утверждала, что в пылу Питт даже ударил подростка. Однако это обвинение опровергли. И даже после официального развода родителей Мэддокс не захотел продолжать общение с Брэдом Питтом и игнорировал все его предложения о примирении.