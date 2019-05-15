Оскар-2020: церемония может второй раз за последние 30 лет пройти без ведущего

Следующая 92 церемония вручения кинопремии Оскар состоится 9 февраля следующего года. Место проведения премии будет неизменным – кинотеатр Dolby, что в Лос-Анджелесе. Однако появилась информация, что церемония может снова пройти без ведущего.

Такое мнение высказала руководитель ABC Entertainment Кэри Бурк, пишет Variety. Бурк ответила журналистам, что они будут пробовать не связываться снова с форматом проведения Оскара без ведущего.

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Вместе с тем, Бурк не ответила "нет" на вопрос о возвращении на эту позицию американского комика и телеведущего Джимми Киммела (ведущий "Оскара" в 2017 и 2018 годах), который подписал трехлетнее продление контракта с ABC.

Кроме того, Кэри добавила, что трансляция "Оскара 2019" выросла в рейтингах (около 12% в общем количестве зрителей по сравнению с предыдущим 2018 годом).

Напомним, в 2019 году церемония вручения премии Оскар впервые за 30 лет осталась без ведущего, ведь после отказа Кевина Харта от предложения провести вручение кинопремий продюсеры не нашли ему замены. Тогда голливудские знаменитости сами выходили на сцену, объявляли категории и вручали статуэтки.



Альфонсо Куарон на церемонии Оскар-2019 / Getty Images

Что известно о церемонии Оскар-2020?​92 церемония вручения кинопремии Оскар состоится 9 февраля 2020 года в Dolby Theater в Лос-Анджелесе. Объявление номинантов кинопремии традиционно пройдет месяцем ранее. Пока неизвестно, какие актеры и фильмы войдут в лонг-лист номинантов премии и об этом мы узнаем не раньше, чем в декабре 2019 года. Будет ли ведущий на церемонии – тоже неизвестно, ведь на Оскаре-2019 событие происходило без него. Церемонию награждения кинопремии в прямом эфире покажут в 225 странах мира.