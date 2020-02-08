Оскар-2020: что известно об актерах, которые претендуют на "Лучшую мужскую роль"

Уже завтра, 9 февраля, в театре "Долби", что в Лос-Анджелесе, отгремит Оскар-2020. К событию, которое считается, самым престижным в области кинематографа, готовятся все звезды Голливуда, в частности, номинанты. Сегодня редакция LifeStyle 24 предлагает вам узнать больше о претендентах на "Лучшую мужскую роль".

На звание лучшего актера 2020 претендуют, традиционно, пять актеров, которые по мнению Американской академии киноискусства сумели лучше проявить себя. Так, накануне Оскара-2020 редакция LifeStyle 24 решила рассказать вам о номинантах, их ролях и фильмах, в которых они сыграли.

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Все о номинантах на "Лучшую мужскую роль"

Антонио Бандерас ("Боль и слава")

Антонио Бандерас – один из немногих испанских актеров, который сумел покорить Голливуд, а также первый актер Испании, который был номинирован на Золотой Глобус, телевизионную премию Эмми и американскую театральную премию Тони. Теперь 59-летний Бандерас имеет все шансы стать лауреатом Оскара-2020.



Антонио Бандерас / IMDb

Испанца номинировали за главную роль в фильме "Боль и слава" (по-испански – Dolor y gloria) режиссера Педро Альмодовара. По сюжету фильма, Сальвадор Маллен, которого играет Антонио Бандерас, прославился как режиссер, однако сейчас ему приходится проживать не лучшие времена. Он чувствует, что переживает глубокую депрессию, однако, в отличие от некоторых коллег, не хочет делать из себя жертву и рассказывать об этом всему миру. Вместо этого он углубляется в свое прошлое, в частности, в детство. Сальвадор возвращается в родную Валенсию, вспоминает жизнь с родителями, чувства и страсть к женщине, которая стала его первый любовью, а также свою первую встречу со смертью. Позже главный герой, вроде, переносится в Мадрид, где, будучи юным, нашел свое счастье и одновременно потерял его. Переживая эти эмоции, известный режиссер снова находит в себе силы творить.

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Леонардо Ди Каприо ("Однажды в Голливуде")

А вот этот голливудский красавец уже не раз вызывал волну возмущения в сети из-за того, что не получал желаемый Оскар довольно долго. Однако в 2016 году он все-таки стал лауреатом премии в категории "Лучшая мужская роль". Он исполнил главную роль в фильме "Легенда Хью Гласса".



Леонардо Ди Каприо / IMDb

А уже 9 февраля Ди Каприо будет бороться за это же звание благодаря ленте "Однажды в Голливуде". В сюжет фильма Квентина Тарантино положена реальная история, которую он "украсил" художественным вымыслом. События разворачиваются летом 1969 года. Рик Далтон, которого, собственно, сыграл Леонардо Ди Каприо – телевизионный актер, переживающий взлеты карьеры. Он всеми силами пытается закрепиться на вершине популярности, поэтому ищет роли, которые могли бы ему в этом помочь. Его напарником в поиске успеха стает дублер Бут Клифф, которого сыграл Брэд Питт. Вместе им предстоит пережить немало приключений, познакомиться с Шэрон Тейт и стать свидетелями жестоких преступлений серийного убийцы Чарльза Мэнсона.

Однажды в Голливуде: трейлер на украинском смотреть онлайн

Адам Драйвер ("Брачная история")

Американский актер Адам Драйвер тоже претендует на победу в одной из главных номинаций Оскара-2020. Добавим, что на премии Оскар-2019 он был заявлен в категории "Лучшая мужская роль второго плана", однако ему пришлось уступить место Махершалалхашбазу Али.



Адам Драйвер / IMDb

В этом году Адам Драйвер сыграл главную роль в фильме "Брачная история" Ноа Баумбаха. По сюжету драмы, достаточно молодая семья, состоящая из Чарли и Николь Барбер, переживает развод. Он – театральный режиссер, а она – ведущая актриса, которая играет главную роль в его постановке. Они переживают сложный период и из всех сил стараются не показывать этого маленькому сыну... Однако, после нескольких попыток мирно урегулировать недоразумения, им придется пойти на крайности.

Брачная история: трейлер смотреть онлайн

Хоакин Феникс ("Джокер")

Этот американский старожил не понаслышке знает, что такое борьба за Оскар, ведь он номинировался на "Лучшую мужскую роль второго плана" в 2001 году и "Лучшую мужскую роль" в 2006, 2013 и 2020 годах. И, если первые три раза актеру пришлось потерпеть фиаско, то на Оскаре-2020 ему прогнозируют феерическую победу.



Хоакин Феникс / IMDb

Хоакин Феникс безупречно сыграл роль Джокера в фильме Тодда Филлипса. Сюжет разворачивается в 1981 году в Готэм-сити. Комик Артур Флек, которого сыграл Хоакин Феникс, разочаровался в своей профессии. Его талант оказался никому не нужным, а зрители не дали ему той любви, которой он ждал. Именно поэтому Артур теряет светлый ум и начинает убивать людей таким образом, который наводит ужас на жителей всего города.

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Джонатан Прайс ("Два Папы")

72-летний валлийский актер впервые в жизни удостоился номинации на Оскар. Джонатана Прайса представили в категории "Лучшая мужская роль" за игру в фильме "Два Папы".



Джонатан Прайс / IMDb

В сюжет фильма "Два Папы" положены реальные события, к которым режиссер Фернандо Мейреллис добавил немного юмора и сюрреализма. События разворачиваются в 2013 году, когда кардинал Бергольо, который давно просит об отставке, приезжает в Ватикан к действующему Папе Бенедикту XVI, который отказывает ему в отставке. В переломный момент для церкви и собственной жизни два ярких лидера дискутируют о том, как каждый из них пытается укрепить в вере современный мир, а главное – самого себя.

Два Папы: трейлер смотреть онлайн