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Когда и где смотреть Оскар-2020: дата и время проведения кинопремии

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Оскар-2020 / Oscar-2020

Уже меньше, чем через неделю в Лос-Анджелесе отгремит самая популярная и самая престижная церемония награждения в области кинематографа – Оскар-2020. Когда и где следует смотреть ожидаемую премию – читайте дальше на LifeStyle 24.

Напомним, номинантов на Оскар-2020 объявили 13 января 2020 года после голосования, которое длилось от 2 до 7 января. Через две недели после объявления имен знаменитостей, претендующих на легендарную статуэтку, номинанты собрались на традиционном завтраке.

К теме: Оскар-2020: все, что следует знать о престижной кинопремии

Оскар 2020 - дата проведения

Как известно, завершение окончательного голосования состоится завтра, 4 февраля, после чего 9 февраля Американская академия киноискусства назовет победителей Оскара-2020. По украинскому времени кинопремия стартует в 3:00 часов в ночь на 10 февраля.

Традиционно, за 1,5 часа до начала шоу к красной дорожке рядом с театром "Долби" прибывать гости и номинанты Оскара-2020. Онлайн-трансляцию премии Оскар-2020 можно будет смотреть на официальном сайте, на странице в твиттере, на телеканале ABC, а также на украинском телеканале "Украина". В этом году отечественный канал уже в седьмой раз получил права на трансляцию и стал эксклюзивным транслятором церемонии вручения премии Оскар-2020.

Стоит добавить, что награждение вживую будут показывать в 225 странах мира. А 92-я церемония второй раз пройдет без ведущего.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кино
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